Скандальні екс-регіонали накинулися з критикою на Путіна: що це означає

Екс-регіонали почали критикувати Кремль через введення санкцій РФ проти України, які можуть бути спрямовані проти сотень фізичних і юридичних осіб, а також пов'язаних із ними компаній

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький, який звернув увагу на заяву екс-депутата Верховної Ради України від Партії регіонів Вадим Колесніченка, що люди, які відповідали за "український напрямок" в Росії, "програли контроль над ситуацією ще на початку 2000-х років ".

"Починаючи з 2000-х років Росія програла Україні, і в цьому чимала провина тих фахівців, які працювали на українському напрямку. На жаль, переважали долар і особиста вигода", — сказав екс-нардеп 25 жовтня у Ялті на конференції "Крим у сучасному міжнародному контексті",

Колесніченко також обурився, що між країнами триває торгівля.

"Україна оголосила Росію ворогом, Росію полощуть на всій території земної кулі, а ми з ними продовжуємо торгувати, продовжуємо інвестувати в українську економіку. З якою метою це робиться? Підтримати влада в Україні чи заробити окремій групі осіб сьогодні і зараз?" — заявив він.

Зі свого боку Голобуцький також нагадав про нещодавні слова колишньої радниці українського президента-втікача Віктора Януковича Ганни Герман, яка заявила, що "російські політики першої лінії вже зрозуміли, що загострювати конфлікт з Україною було помилкою".

"Коли Герман критикує РФ і просторікує про те, що б вона робила на місці Путіна — це можна вважати випадковістю. Але сьогодні до критики приєднався і Колесніченко", — відреагував Голобуцький.

За його словами, ні Герман, ні Колесніченко не є власниками бодай трохи значущого бізнесу, і через них своє обурення введенням РФ санкцій проти України демонструють "ті, хто готовий зливати Україну Кремлю, але тільки за умови гарантованих особистих прибутків".

"Прибутків їх пригрозили позбавити — у відповідь піднімається ось така хвиля. Але зауважте — поки ні звуку про можливу зміну політичних векторів, всі тези поки ще виключно проросійські", — наголосив він.

Голобуцький припустив, що якщо найближчим часом Путін не спростує заяву про санкції, і тим більше якщо Держдума РФ почне приймати перші обмежувальні документи — цілком можна очікувати розгортання наступного етапу кампанії.

"Тобто, у Герман, Колесніченка та інших представників кремлівського пулу з'явиться якщо не прямо антиросійська, то відчутно погрозлива риторика", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня глава РФ Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.