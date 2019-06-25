Крах антипутінської коаліції: Європа зрадила Україну, а Росія взяла реванш

Парламентська асамблея Ради Європи унеможливила повторне введення серйозних санкцій проти російських депутатів.

По суті, це дало їм право не виконувати накладені на них міжнародні зобов'язання. Так, українська дипломатія зазнала першої серйозної поразки на санкційному фронті.

Що трапилося і як тепер бути – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У ніч на 25 червня ПАРЄ проголосувала за резолюцію, яка зняла обмеження з російської делегації і повернула їй права голосу в Асамблеї.

Одразу після голосування, Росія підтвердила свої плани повернути свою делегацію в ПАРЄ того ж дня.

Україна оскаржила повноваження делегації Росії в Асамблеї.

Українські депутати звернулися до Верховної Ради терміново розглянути питання про припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ.

Делегація РФ повертається

У ніч із 24 на 25 червня депутати Парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за резолюцію, яка знімає санкції з РФ і дозволяє повернутися російській делегації без виконання міжнародних зобов'язань і обмежень права голосу.

За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Результати голосування Facebook Ірини Геращенко

Найбільш "вірними друзями" Кремля показали себе делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини. Вони підтримали повернення РФ одноголосно.

Проти цієї резолюції проголосувала вся делегація України. Решта країн частково підтримали Київ, однак цих голосів виявилося недостатньо:

1 – Вірменія, 1 – Швейцарія, 1 – Чехія, 2 – Німеччина, 1 – Данія, 3 – Естонія, 2 – Фінляндія, 5 – Грузія, 1 – Хорватія, 1 – Ліхтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвія, 1 – Молдова, 2 – Нідерланди, 9 – Польща, 1 – Румунія, 4 – Швеція, 1 – Словаччина, 8 – Великобританія.

Так, механізм накладення санкцій змінюється докорінно. Зокрема, в регламент була додана норма, яка скасовує право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, враховуючи Росію. Асамблея більше не зможе обмежувати право голосу, виступи, участь та голосування депутатів у комітетах Асамблеї – незважаючи на те, які порушення допустила держава і її депутати.

У той же час залишається право повністю відмовити в підтвердженні повноважень делегації окремої держави. Ймовірно, можуть бути схвалені також дрібні точкові санкції, але в цій частині резолюція є нечіткою.

ПАРЄ

Нагадаємо, що ПАРЄ ввела санкції проти Москви і позбавила права голосу російську делегацію в 2014 році через анексію українського Криму та військову агресію на Донбасі. Відтоді Росію неодноразово намагалися повернути в Асамблею, але завдяки українській делегації всі спроби були успішно зупинені.

В помсту за санкції з 2017 року РФ припинила платити внески до бюджету Ради Європи, що стало серйозним фінансовим ударом для європейської організації. Річ у тому, що частка Росії в річному бюджеті РЄ становить приблизно 30 млн євро, або 11% від загального бюджету. В 2019 році борг РФ досягнув 60 млн євро. Ні в Раді Європи, ні в Парламентській асамблеї особливо не приховують, що без російських грошей організація відчуває себе туго.

Саме це стало причиною лобіювання інтересів РФ у ПАРЄ з боку лояльних до Кремля країн, особливо питання про повернення російської делегації порушувалося з боку Франції та Німеччини.

"На жаль, голосування в ПАРЄ за повернення російської делегації були очікуваними. 118 депутатів цієї організації проголосували за те, щоб РФ платила внески і не виконувала ніякої резолюції Асамблеї. Гроші для них виявилися набагато важливішими, ніж принципи", – заявила після голосування член української делегації в ПАРЄ, перший віцеспікер ВРУ Ірина Геращенко.

Ірина Геращенко Телеканал "24"

Вона звернула увагу на те, що цю "страшну резолюцію" Рада Європи ухвалила 25 червня.

"... У той день, коли російська сторона повинна обов'язково звільнити наших моряків, тому що саме місяць давався Трибуналом на звільнення бранців Кремля. Цього не сталося", – пояснила Геращенко.

Реакція Кремля

Ще до голосування в Росії заявили про намір повернутися до роботи в ПАРЄ за умови ухвалення резолюції.

Росіяни підготували список делегації з 18 осіб, четверо з яких, як виявилося, підпадають під персональні санкції ЄС через агресію Росії проти України й мають заборону на в'їзд до ЄС. Однак ця заборона не стосується міжнародних організацій і це дасть їм можливість обійти санкційний механізм.

Після ухвалення резолюції, глава російської делегації віцеспікер Держдуми Петро Толстой повідомив, що Росія у вівторок, 25 червня, подає заявку на підтвердження повноважень своєї делегації в ПАРЄ.

Це рішення було оскаржене українськими депутатами, бо за статутом Ради Європи делегація подається тільки перед початком першої сесії року. Тепер утвердження російської делегації трохи відкладається.

"Ми робили все можливе і неможливе. Але ворота пекла прочинилися і рашистські демони рвонули в ПАРЄ. Уже сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю. Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету Міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб'ються", – написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат і член української делегації Борислав Береза.

Україна йде з ПАРЄ

Майже 5 років українська делегація, за підтримки МЗС України та президента, послідовно боролася не тільки проти повернення Росії в ПАРЄ, а й за ухвалення дуже важливих резолюцій, які визнавали анексію Криму й окупацію Донбасу Російською Федерацією, закликали Кремль припинити військову агресію проти України, відпустити всіх політв'язнів і багато іншого.

Але останнім часом, як визнали самі члени делегації, їхня підтримка ослабла. Перед початком червневої сесії в Страсбурзі українські депутати просили зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб узгодити свої подальші дії щодо боротьби з Росією в ПАРЄ, але новообраний президент не висловив ніякого бажання зустрітися з українською делегацією в Асамблеї.

"На моє прохання провести таку зустріч із президентом Зеленським, щоб скоординувати дії та заручитися підтримкою нової влади, ми отримали мовчання. Вперше за багато років українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", – заявив народний депутат від фракції БПП Володимир Ар'єв.

Володимир Ар'єв РБК

За словами Геращенко, представники делегації хотіли узгодити план дій і очікували підтримки від Зеленського.

"Обмінятися інформацією про виклики, узгодити наш загальний план дій, проговорити, як тримати оборону в РЄ. Це вимагало серйозної кулуарної роботи, тиску на наших міжнародних партнерів, щоденних телефонних переговорів не тільки в рамках міжпарламентського діалогу та дипломатичної роботи. Це вимагало насамперед лідерства президента", – пояснила Геращенко.

"Наша делегація залишилася сам на сам у цьому залі", – зазначила парламентарій.

Зі свого боку Володимир Зеленський вже відреагував на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації, і заявив, що дуже ним розчарований.

"Минулого тижня я особисто обговорював це питання з президентом Франції і з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона і пані Меркель, що повернення російської делегації в ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули і вчинили інакше", – написав президент на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Зеленський подякував українській делегації за її роботу і боротьбу, а також нагадав країнам-членам ПАРЄ, що 25 червня, закінчується термін виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення військовополонених українських моряків.

Володимир Зеленський РБК

"Хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права в Європі, – відстоюватимуть і вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків... З нетерпінням чекаємо, як задекларовані положення щодо верховенства права будуть втілені в реальному житті", – зазначив президент України.

Тепер же, після довгих років боротьби, Україна серйозно задумалася про вихід із Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" і член делегації Леонід Ємець:

"Абсолютно серйозно розглядається така можливість, оскільки це стосується базових принципів існування Ради Європи. Ця організація потрібна не заради галочки, вона існує заради захисту прав людини. І її принципи засновані саме на захисті цих прав. Якщо ця організація відмовиться від своїх принципів, то виникає питання, а чи по дорозі нам із ними?"

Таку ж позицію підтвердили й інші представники української делегації. Зокрема, народний депутат від БПП Марія Іонова заявила, що Україна може призупинити своє членство в ПАРЄ, це питання делегація має намір розглянути найближчим часом.

Представник української делегації Борислав Береза вважає, що йому "нічого робити в одному залі з нечистю, у якої руки по лікті в українській крові".

Свої слова українські делегати підкріпили офіційною заявою про те, що Україна не братиме участі в роботі сесії ПАРЄ, крім питань оскарження повноважень російської делегації.

Делегація України звернулася до Верховної Ради терміново розглянути питання про припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ.

Реакція українських політиків

Дипломати і політики не залишили без уваги настільки кричуще рішення європейських політиків. Так, український прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що голосування за резолюції означає реванш Росії в Європі.

"Повернення російської делегації в ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму – це не можна забути заради тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У МЗС України заявили, що ухвалення цієї резолюції є неприпустимою поступкою Росії, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо порушуючи норми і принципи міжнародного права, зокрема Статуту Ради Європи.

"Те, що відбулося сьогодні в ПАРЄ, є свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів і цінностей Ради Європи в результаті безпрецедентного тиску і фінансового шантажу з боку Російської Федерації. На жаль, це відбулося в результаті відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, із одного боку, підкреслює необхідність припинення російської агресії проти України, а з іншого – заохочує агресора, йдучи йому на поступки", – написано в заяві українського міністерства.

П'ятий президент України Петро Порошенко в своєму Telegram-каналі зазначив, що рішення Парламентської асамблеї Ради Європи – це "удар не тільки по Україні, але й по фундаментальним європейським цінностям, коли між цінностями і ціною була обрана ціна".

Петро Порошенко РБК

Другий віцеспікер ВРУ Оксана Сироїд вважає, що рішення ПАРЄ про повернення російської делегації – це кінець Ради Європи:

"Тому що метою створення Ради Європи було "зміцнення миру на засадах справедливості" та "відданість духовним і моральним цінностям, які є справжнім джерелом особистої свободи і демократії". А європейські політики прийняли мету Росії – війну, ніякої справедливості, антицінності, ніякої свободи, ніякої демократії".

Крім того, політик вважає, що зняття санкцій із російської делегації означає, що "антипутінської коаліції" не існує.

"Оскільки антипутінської коаліції немає, то й Путіна обманювати більше не треба. Україна більше не повинна виконувати політичну частину Мінських домовленостей із усіма особливими статусами й амністіями. Нагадаю, що чотири роки українська влада й міжнародні партнери переконували нас, що закон про особливий статус для окупованих територій і відповідні зміни до Конституції потрібні винятково для того, щоб "обдурити Путіна" і підтримувати санкції "антипутінської коаліції", – написала вона.

Слова другого віцеспікера підтвердив віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, який заявив, що, голосування за резолюцію знищило міжнародну коаліцію за Україну.

"До речі, це також і наслідок президентських виборів в Україні й бездіяльності нового Президента. По суті, на наших очах створюється коаліція на підтримку агресії й анексії. Але з нами вірні друзі. І головне – з нами правда!" – написав він у Twitter.

Міжнародну коаліцію ЗА Україну знищено рішенням ПАРЄ. До речі, це також і наслідок президентських виборів в Україні та бездіяльності нового Президента. По суті, на наших очах створюється коаліція на підтримку агресії та анексії. Але з нами вірні друзі. І головне - з нами Правда! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 июня 2019 г.

В. о. директора департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова в ефірі ObozTV впевнено зазначила, що останні події в Європі стануть великою проблемою не тільки для України, але і для всієї системи міжнародного правопорядку.

"Я б не дуже пов'язувала ці дві речі – повернення наших хлопців і військовополонених із поверненням російської делегації в ПАРЄ, але все, що відбулося сьогодні і в останні дні, – це велика проблема для всієї системи міжнародного правопорядку, для системи міжнародних організацій. Ми бачимо, що тепер гроші вирішують дуже багато", – сказала дипломат.

"Я минулого тижня була в Нідерландах, тиждень після того, як був оприлюднений звіт спільної міжнародної слідчої групи: зайшов корабель РФ на регату і під пісню "Калинка-малинка" танцюють всі нідерландці", – зазначила Золотарьова.

Розкол ЄС

Ще до дня голосування основну загрозу не тільки для ПАРЄ, а й для всієї Європи від повернення російської делегації, побачила член Європарламенту Ребекка Хармс:

"Якщо Росія повернеться, не відреагувавши на резолюції ПАРЄ і проігнорувавши рішення Європейського суду з прав людини та Міжнародного трибуналу ООН із морського права, Рада Європи не просто втратить довіру. Вона буде суперечити меті й причинам, чому вона була заснована. Путін розколе ЄС, якщо йому вдасться повернути делегацію Держдуми РФ без умов".

Крім того, на думку європейського політика, повернення російської делегації без виконання жодної з багатьох попередніх резолюцій, ухвалених через порушення суверенітету України і прав людини – зруйнує основи Мінських домовленостей.

У коментарі OBOZREVATEL міжнародник Юлія Осмоловська заявила, що голосування за резолюцію дискредитує саму суть створення європейської інституції.

"Рада Європи ухвалювала резолюції, в яких визнавала Росію країною-агресором, піддавала осуду її дії, але в принципі не була здатна нічого зробити. І навіть її механізм примусу змінити поведінку РФ, а саме позбавлення голосу її делегації в ПАРЄ, не привів до потрібного ефекту. І зрештою Європа більше орієнтується на необхідність фінансового забезпечення тієї ж Ради Європи та згуртовування РФ членських внесків, ніж на такі принципові цинічні речі", – говорить міжнародник.

"Тому, я думаю, що таким рішенням може бути взагалі дискредитована діяльність таких міжнародних інститутів, однак прагматичні інтереси переважили. У будь-якому випадку це може спровокувати кризу цього інституту й призвести до тимчасової дисфункціональності", – додала Осмоловська.

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