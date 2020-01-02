Скандальна заява віцепрем'єра щодо вирубування лісу: екснардеп вказав на помилку Кабміну

Зняття мораторію на експорт лісу-кругляка нелогічний і загрожує Україні екологічною катастрофою.

Такою думкою поділився з OBOZREVATEL екс-нардеп Юрій Чижмарь.

Нещодавно віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що зняття мораторію на експорт лісу-кругляка - стратегічна мета Кабміну. На його думку, потрібно створити ринок рівними умовами, на якому і буде торгуватися ліс.

У той же час, Юрій Чижмарь вважає такі дії нелогічними і небезпечними - за його словами, вже зараз в Закарпатті відчувається предекологіческая катастрофа. Він упевнений, що спершу влада повинна опрацювати комплексний план відновлення лісових ресурсів, а вже потім займатися питаннями експорту.

"Зрозуміло, що експорт лісу - проста форма бізнесу і це легкі гроші. І зрозуміло, що на цьому останні десятки років паразитували як владні структури, так і бізнес. Але на сьогоднішній день потрібно змінювати систему управління Державним лісовим господарством. В цьому комплексі ми повинні забезпечити лісом внутрішнього виробника, а далі думати на експорт. Ми не можемо при дефіциті лісу його вивозити. Це нелогічно ", - категорично зазначив екс-нардеп.

Вирубка лісу в Україні

Крім того, на думку екс-нардепа, важливо займатися не продажем сировини, а наданням можливостей для виробників. Наприклад, створити такі умови, щоб європейські виробники заходили в Україну, тут щось створювали з того ж лісу, а після брали участь в його відновленні.

"Ми повинні створити умови, коли Європа буде зацікавлена перевозити виробництво в Україну і виробляти продукти тут. На це і спрямований такий захід, як обмеження вивозу", - поділився нардеп.

При цьому він зазначив, що "однозначно не шанувальник" того, щоб заради економічних преференцій від Європи вбивати ліс. А ось Кулеба робить свої заяви якраз заради того, щоб прискорити нові транші від МВФ.

Юрій Чижмарь

"Це (ограничение вывоза, - ред) можна робити як підвищеннями ставки мита на вивіз деревини, можна робити мораторієм, враховуючи екологічну ситуацію, але я однозначно не прихильник того, щоб йти на поступки Європи за рахунок отримання додаткових економічних преференцій, траншів МВФ чи інших моментів. Кулеба, напевно, говорить це, виконуючи загальну функцію, щодо необхідності співпраці з МВФ. [...] Я думаю, що за рахунок лісу хочуть задовольнити інші потреби держави, але так не може бути", - підкреслив Чижмарь.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року.

В середині червня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть поламані.

Через два тижні до боротьби підключилася і Верховна Рада, підтримавши законопроект №5495, що передбачає більш жорсткі покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні і в цілому проголосували 234 народних депутата.

Зокрема, №5495 буде обмежувати внутрішнє споживання таких матеріалів в розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ також передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою, пропонується позбавляти волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

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