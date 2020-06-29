Скандальна "слуга" Третьякова звинуватила родичів зниклих безвісти на Донбасі в обмані через "великі гроші"

Народна депутатка від партії "Слуги народу" та глава комітету ВРУ з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі українців користуються своїм положенням заради отримання грошей від держави.

Відповідний ролик із її висловлюваннями опублікувало у Facebook Міжнародне громадське об'єднання учасників бойових дій "незламні" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, під час відеоконференції Третьякова виступила з пропозицією "прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали". Як приклад останнього вона на призвела родичів українців, які вважаються зниклими безвісти на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей.

"Знаєте, ними зловживають навіть в системі... Я дійшла до Мінських домовленостей... У нас є зниклі безвісти, і ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але не хочуть констатувати смерть своїх родичів, навіть якщо минув час і є судові рішення щодо загибелі людини... Тому що вони за це отримують гроші і великі – до 20-30 тисяч гривень на місяць. Цей економічний сенс морально розбещує людину", – заявила Третьякова.

За її словами, в українському суспільстві нібито відсутнє розуміння того, що якщо людина отримує щось від держави, то "вона забирає у того, хто платить податки".

"Людина, яка працює, отримає більше зарплат, якщо не буде пільг в трудовому кодексі", – додала парламентарійка.

Зазначимо, що на цей вислів гостро відреагували ветерани війни на Донбасі.

"Хіба за це ми воювали? Побратими! Ви тільки отримуйте, що вона меле. І це глава комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ!.. Влаштовує істерику через той мізер, який держава раз через раз дає своїм захисникам", – прокоментували слова нардепки в "Незламні".

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