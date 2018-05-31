Главі Мінфіну України загрожує реальний строк

Міністру фінансів України Олександру Данилюку загрожує кримінальна відповідальність у кількох справах.

Видання "Деловая столица" зібрало думки експертів про те, які наслідки можуть чекати міністра.

Демарш Данилюка на засіданні Кабінету міністрів 23 травня здивував багатьох. Вимога призначити йому шостого заступника і ультиматум про відставку в разі відмови прем'єра Гройсмана, а також інформація ЗМІ про те, що Данилюк приховував доходи за кордоном спровокувала неоднозначну реакцію в суспільстві.

Політолог Тарас Загородній вважає, що міністру фінансів загрожує кримінальна відповідальність за порушення, якщо будуть зібрані докази.

"З самого початку було відомо, що у міністра є офшорні компанії. Це смішно виглядає - коли людина, яка ухиляється від сплати податків, вимагає, щоб податки платили інші. Він влаштував скандал на порожньому місці, тому що розуміє: слідство йде і йому буде складно викрутитися. Якщо буде доведено, що у нього нерухомість в Лондоні, приховані доходи, то йому загрожує кримінальна відповідальність. Плюс до цього - несплата податків. Фактично його затисли у кількох справах. Тому починаються шарахання і крики: всі навколо корупціонери, я один красивий", - переконаний експерт.

У свою чергу, народний депутат Антон Геращенко зазначає, що в момент вступу на посаду міністра Данилюк мав вирішити всі формальності, пов'язані з його участю в іноземних компаніях, проте не зробив цього.

"У момент заняття посади Данилюк забув скласти з себе обов'язки директорів іноземних компаній - це юридичний факт, на який тоді закрили очі. Законодавство дозволяє (чиновнику) бути власником, акціонером, але забороняє бути розпорядником, директором, особою, яка приймає розпорядчі функції", - вважає Геращенко.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка , яка може закінчитися відставкою першого.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларованої квартири в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.