Скандал зі зливом даних у Німеччині: глава МВС обіцяє пояснення

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер обіцяє, що громадськість "знатиме все", що знає він сам про витік особистих даних 994 німецьких політиків, журналістів і знаменитостей.Після масштабного витоку особистих даних майже тисячі політиків, журналістів та інших відомих людей у Німеччині критикують профільні відомства й міністра внутрішніх справ Горста Зеегофера (Horst Seehofer).

Міністр в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, фрагменти якого опубліковано у неділю, 6 січня, заявив, що зустрінеться в понеділок із керівниками Федерального управління кримінальної поліції й Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI), яке теж перебуває в його підпорядкуванні.

Щонайпізніше в середині тижня громадськість "знатиме все, що знаю я", пообіцяв Зеегофер. Окрім того, в найближчий четвер на позачергове засідання збереться комітет Бундестагу з внутрішніх справ, у якому, за попередніми даними, візьме участь і Зеегофер.

За уточненими даними, невідомі особи оприлюднили в інтернеті особисті дані 994 німецьких політиків, журналістів і знаменитостей. Ідеться про номери телефонів, адреси, онлайн-листування тощо. У близько 50 випадках зловмисники виклали в мережу особливо значні обсяги інформації жертв, як-то світлини й листування, передає агентство dpa з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Повідомляється, що серед жертв зливу даних - канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Витік даних розслідують Генеральна прокуратура у Франкфурті-на-Майні й Федеральне управління кримінальної поліції. Із міркувань таємниці слідства деталі журналістам не повідомляють.

Що відомо про злив даних

4 січня німецька суспільно-правова медіакомпанія RBB повідомила про масштабний злив у мережу особистої інформації знаних у Німеччині політиків, журналістів і діячів культури. Невідомі особи публікували ці дані на Twitter-сторінці "G0d" ще з грудня. Утім, чимало жертв дізналися про те, що їхні дані оприлюднено, лише після того, як про це почали повідомляти мас-медіа.

Керівник BSI Арне Шенбом (Arne Schönbohm) заявив 4 січня телеканалу Phoenix, що в його відомстві знали про витік даних ще в грудні та провели консультації з окремими депутатами, яких це стосувалося. Після цього кілька постраждалих заявили, що їх ніхто не інформував про витік даних.

5 січня в BSI повідомили, що їхнім фахівцям було відомо про один випадок зливу даних на початку грудня та чотири інших, але спершу всі ці історії вважали не пов'язаними між собою, зазначає агентство dpa.