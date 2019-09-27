Скандал зі стенограмою: розсекречена процедура запису розмови Трампа і Зеленського

Телефонні записи лідером країн шифрують особливим способом, причому кодування йде з двох сторін.

Про це в сюжеті ТСН розповів глава служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках Микола Маломуж. Він зазначив, що всі президенти України спілкуються зі стаціонарного телефону, адже він надійніший за стільниковий зв'язкок

"Існують закриті засоби зв'язку. Вони кодуються, як з одного, так і з іншого боку. І в даній ситуації зняти інформацію якимось засобом, типу радіоперехоплення, практично неможливо. Це особлива система шифрування", – повідомив Маломуж.

В Україні перед тим, як почати зв'язок йде невелика підготовка. При цьому чути розмову можуть, як можуть перекладачі, так і співробітник адміністрації. У США часом залучають і інших осіб.

"Помічники, керівники державного апарату, інші уповноважені особи", – пояснив протоколіст Юрій Ладний. При цьому частина з них може перебувати за межами президентського кабінету, тоді як в Україні всіх збирають разом – і на те є причина.

"Він виступає і як фактор контролю. Він чує, що перекладач іншого боку переводить другому президентові. Контролюють вміст", – додав він.

Стенограму розмови в Україні пишуть за бажанням президента – і в основному це перекладачі. Так було при колишніх президентів – Леоніді Кравчуку, Леоніді Кучмі і Вікторі Ющенку.

"Коли я працював, я робив стенограму, або був присутній хтось із головного управління зовнішньої політики", – згадував дипломат Михайло Скуратовський.

Трам і Зеленський

Відзначається, що запис розмови робиться не дослівно. Часом фіксують лише головні тези, тому стенограма з одного боку може відрізнятися від тієї, яку складе співрозмовник. При цьому в Білому домі завжди робиться аудіозапис розмови.

"Вони мають і доступ до конкретних переговорів. Не просто до протоколу, як правило, для полегшення ситуації, йде ще додатково запис ведеться офісом президента, не спецслужбами. І використовується в робочому режимі", – акцентував Маломуж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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