Скандал зі стенограмою: розсекречена процедура запису розмови Трампа і Зеленського

Телефонні записи лідером країн шифрують особливим способом, причому кодування йде з двох сторін.
Про це в сюжеті ТСН розповів глава служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках Микола Маломуж. Він зазначив, що всі президенти України спілкуються зі стаціонарного телефону, адже він надійніший за стільниковий зв'язкок
"Існують закриті засоби зв'язку. Вони кодуються, як з одного, так і з іншого боку. І в даній ситуації зняти інформацію якимось засобом, типу радіоперехоплення, практично неможливо. Це особлива система шифрування", – повідомив Маломуж.
В Україні перед тим, як почати зв'язок йде невелика підготовка. При цьому чути розмову можуть, як можуть перекладачі, так і співробітник адміністрації. У США часом залучають і інших осіб.
"Помічники, керівники державного апарату, інші уповноважені особи", – пояснив протоколіст Юрій Ладний. При цьому частина з них може перебувати за межами президентського кабінету, тоді як в Україні всіх збирають разом – і на те є причина.
"Він виступає і як фактор контролю. Він чує, що перекладач іншого боку переводить другому президентові. Контролюють вміст", – додав він.
Стенограму розмови в Україні пишуть за бажанням президента – і в основному це перекладачі. Так було при колишніх президентів – Леоніді Кравчуку, Леоніді Кучмі і Вікторі Ющенку.
"Коли я працював, я робив стенограму, або був присутній хтось із головного управління зовнішньої політики", – згадував дипломат Михайло Скуратовський.
Трам і Зеленський
Відзначається, що запис розмови робиться не дослівно. Часом фіксують лише головні тези, тому стенограма з одного боку може відрізнятися від тієї, яку складе співрозмовник. При цьому в Білому домі завжди робиться аудіозапис розмови.
"Вони мають і доступ до конкретних переговорів. Не просто до протоколу, як правило, для полегшення ситуації, йде ще додатково запис ведеться офісом президента, не спецслужбами. І використовується в робочому режимі", – акцентував Маломуж.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, який пройшов між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту у американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віце-президент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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