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27 вересня • оновлено в 18:58
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Скандал зі стенограмою: розсекречена процедура запису розмови Трампа і Зеленського

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Телефонні записи лідером країн шифрують особливим способом, причому кодування йде з двох сторін.

Про це в сюжеті ТСН розповів глава служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках Микола Маломуж. Він зазначив, що всі президенти України спілкуються зі стаціонарного телефону, адже він надійніший за стільниковий зв'язкок

"Існують закриті засоби зв'язку. Вони кодуються, як з одного, так і з іншого боку. І в даній ситуації зняти інформацію якимось засобом, типу радіоперехоплення, практично неможливо. Це особлива система шифрування", – повідомив Маломуж.

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В Україні перед тим, як почати зв'язок йде невелика підготовка. При цьому чути розмову можуть, як можуть перекладачі, так і співробітник адміністрації. У США часом залучають і інших осіб.

"Помічники, керівники державного апарату, інші уповноважені особи", – пояснив протоколіст Юрій Ладний. При цьому частина з них може перебувати за межами президентського кабінету, тоді як в Україні всіх збирають разом – і на те є причина.

"Він виступає і як фактор контролю. Він чує, що перекладач іншого боку переводить другому президентові. Контролюють вміст", – додав він.

Стенограму розмови в Україні пишуть за бажанням президента – і в основному це перекладачі. Так було при колишніх президентів – Леоніді Кравчуку, Леоніді Кучмі і Вікторі Ющенку.

"Коли я працював, я робив стенограму, або був присутній хтось із головного управління зовнішньої політики", – згадував дипломат Михайло Скуратовський.

Трам і Зеленський

Трам і Зеленський

Відзначається, що запис розмови робиться не дослівно. Часом фіксують лише головні тези, тому стенограма з одного боку може відрізнятися від тієї, яку складе співрозмовник. При цьому в Білому домі завжди робиться аудіозапис розмови.

"Вони мають і доступ до конкретних переговорів. Не просто до протоколу, як правило, для полегшення ситуації, йде ще додатково запис ведеться офісом президента, не спецслужбами. І використовується в робочому режимі", – акцентував Маломуж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Микола Маломуж
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского экс-генпрокурор Луценко заявил, что сын Байдена не нарушал украинские понятия.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Телефонные записи лидером стран шифруют особым способом, причем кодировка идет с двух сторон" Маломуж, не смеши. С вашей стороны их тоже шифруют американцы. Что ты выдумываешь?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
руденко евгений, ты о чём?
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руденко евгений
руденко евгений
Григорьев Григорий, ты не в доле?
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руденко евгений
руденко евгений
не понял, в чём скандал?
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