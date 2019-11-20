"Слуга"-педофіл: у ГПУ раптово спростували слова Рябошапки

Надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість народного депутата фракції "Слуга народу" Романа Іванісова є непідтвердженою.

Відповідне спростування в середу, 20 листопада, опублікувала Генеральна прокуратура України.

"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою", – вказується в повідомленні пресслужби.

Роман Іванісов Колаж

Вказується, що за цим фактом проводиться перевірка, її результати будуть офіційно повідомлені пізніше.

Повідомлення відомства на сторінці у Facebook Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.

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