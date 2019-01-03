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Скандал з Угорщиною на Закарпатті: в Україні вказали на прихований нюанс

2.2тЧитати матеріал російською

Угорська сторона поклала на уповноваженого міністра з питань розвитку співпраці між повітом Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатською областю України ширші повноваження і завдання, ніж просто співпраця.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми розраховуємо на те, що перейменування посади відбивається і на функціоналі. Але наскільки цей функціонал дійсно обмежений тільки співпрацею між українською і угорською областями, поки не відомо. Думаю, що його повноваження є ширшими, і завдання, які ставляться урядом Угорщини, також ширші", — сказала вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Facebook Іванна Климпуш-Цинцадзе

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За її словами, зараз у Міністерстві закордонних справ України створено посаду уповноваженого з транскордонної співпраці, ним став посол з особливих доручень Микола Балтажі.

"Саме він відповідає за зв'язок з паном Іштваном Грежею, і вже відбулася перша зустріч. Зараз у міністерстві вирішується, яким чином налагодити механізм взаємодії між цими двома уповноваженими", — додала віце-прем'єр.

Як відомо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого із Закарпаття, що викликало спротив України, на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатській області, а також координацію програми дитячих навчальних закладів Карпатського регіону". Ця посада залишається за Іштваном Грежи, раніше призначеним урядовим уповноваженим із Закарпаття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у відповідь на це вирішила створити нову посаду з питань транскордонної співпраці з Угорщиною, після того як Будапешт змінив назву скандальної посади "уповноваженого із Закарпаття".

Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Теги
Угорщинаугорці Закарпаття
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Убивать ватоправославных это не преступление. Под чьей личиной вы бы не прятались.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хили хохлы до 2014 года,не тужили....никто из соседей их не шпынял,козни не строил....потому что все прекрасно знали - у хохлов за спиной сидит медведь.И если хохлов начнут обижать,медведь поломать может.Но в 2014 хохлы решили в медведя какашками покидаться.....И тут начались у них трения со всеми соседями....
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры, а кто вам надежды внушает, что ваши преступления останутся безнаказанными? Пиндосы? Так они же далеко, а мы здесь рядом)))) Мы вам челюсть будем ломать за преступления не спрашивая ваших хозяев))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Михайлов Александр, главное по пьяне об асфальт еблом не навернись, ломатель хренов.
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