Скандал з Угорщиною на Закарпатті: в Україні вказали на прихований нюанс

Угорська сторона поклала на уповноваженого міністра з питань розвитку співпраці між повітом Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатською областю України ширші повноваження і завдання, ніж просто співпраця.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми розраховуємо на те, що перейменування посади відбивається і на функціоналі. Але наскільки цей функціонал дійсно обмежений тільки співпрацею між українською і угорською областями, поки не відомо. Думаю, що його повноваження є ширшими, і завдання, які ставляться урядом Угорщини, також ширші", — сказала вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе Facebook Іванна Климпуш-Цинцадзе

За її словами, зараз у Міністерстві закордонних справ України створено посаду уповноваженого з транскордонної співпраці, ним став посол з особливих доручень Микола Балтажі.

"Саме він відповідає за зв'язок з паном Іштваном Грежею, і вже відбулася перша зустріч. Зараз у міністерстві вирішується, яким чином налагодити механізм взаємодії між цими двома уповноваженими", — додала віце-прем'єр.

Як відомо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого із Закарпаття, що викликало спротив України, на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатській області, а також координацію програми дитячих навчальних закладів Карпатського регіону". Ця посада залишається за Іштваном Грежи, раніше призначеним урядовим уповноваженим із Закарпаття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у відповідь на це вирішила створити нову посаду з питань транскордонної співпраці з Угорщиною, після того як Будапешт змінив назву скандальної посади "уповноваженого із Закарпаття".