"Так треба боротися за своїх!" Україна ткнули носом в серйозну проблему

Висилка російських дипломатів у зв'язку з отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля у Великій Британії є яскравим прикладом незалежної зовнішньої політики, який варто було б перейняти Україні.

Про це ефірі ObozTV заявив юрист-міжнародник Геннадій Друзенко.

"Позиція Британії - це урок як діє зріла політична еліта, коли зачіпають національні інтереси. За офіційними даними, в Україні на сході вже загинуло понад 10 тисяч осіб, а в Британії був замах на двох, вони навіть не загинули. Висилка дипломатів, особливий статус перевірки всіх літаків та інших транспортних засобів з Росії, перевірка державних активів. Так потрібно боротися за права своїх громадян і національну безпеку", - підкреслив він.

За його словами, керівництво країни дуже інертне в протистоянні засиллю російського капіталу в Україні.

"Досить подивитися цифри і зрозуміти, що у нас з Росією "все в шоколаді". Можна проїхатися Києвом і порахувати кількість російських банків, подивитися на кількість російського капіталу в наших провідних мобільних операторах, в обленерго, що є питанням національної безпеки", - вважає Друзенко.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням Скрипаля.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в хамській манері відповіла на звинувачення Великої Британії, заговоривши про провокації.

14 березня Велика Британія вислала російських дипломатів і перервала всі відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння Скрипаля.