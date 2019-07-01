Скандал з "російським" Кримом: Вакарчук пояснив свою обмовку

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Крим залишається українським, а Росія – агресор і загарбник.

Про це він ексклюзивно розповів OBOZREVATEL, коментуючи інцидент у Харкові, коли під час виступу обмовився і назвав Крим російським.

"Після страшних подій на Майдані Незалежності, після Революції Гідності, коли почалася війна на сході, коли Росія вже захопила і анексувала російський Крим, ми знову чекали змін", – обмовився Вакарчук.

Однак лідер "Голосу" пояснив, що його партія підтримує цілісність країни і не торгує територіями.

"Крим – український. Росія – агресор і загарбник. Територіальна цілісність і державність України – це абсолютна цінність, якою ми не торгуємо і не розмінюємося ні за яких обставин. Ось непорушна позиція як моя особиста, так і всіх без винятку членів партії "Голос". Наші люди в Криму і на окупованій частині Донбасу – це наші люди, і ми їх обов'язково повернемо разом з нашими землями. Ми повернемо їм безпеку, захист їх прав, повагу від держави і людську гідність", – повідомив політик.

Святослав Вакарчук

Вакарчук зазначив, що його обмовку намагалися використовувати в політичних махінаціях.

"А ті, хто зараз під мікроскопом розглядають наші заяви, використовуючи кожну обмовку, це ті особи, для яких війна і страждання наших громадян – лише ресурс, який вони використовують у своїх політичних цілях. Я впевнений, що люди розуміють, хто щиро за них вболіває, а хто ними маніпулює, ховаючись за чорним піаром і армією блогерів. Ми свого виборця поважаємо, і ніколи не опустимося до таких маніпуляцій", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники партії "Голос" готові зайняти ключові посади у Верховній Раді, що надають достатні повноваження для внесення кардинальних змін до законодавства і багато сфер життя населення.

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