Скандал із призначенням Богдана: Верховний суд поставив крапку

Верховний суд України відхилив скаргу щодо призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента (нині – Офісу президента) у травні поточного року.

Про це йдеться в постанові суду, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень. Верховний суд підтвердив позицію суду першої інстанції, який "не порушив норми процесуального права".

"Наведені доводи не спростовують викладених у судовому рішенні висновків, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення", – заявили в суді.

Зеленський і Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Із початку президентської кампанії Богдан став юридичним радником тоді ще кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського.

21 травня новообраний президент Зеленський призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України, незабаром реорганізованої в Офіс президента.

Призначення Богдана викликало гучний скандал через звинувачення в тому, що він не може перебувати на держслужбі відповідно до закону про люстрацію.

Богдан заявляв, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

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