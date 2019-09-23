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23 вересня • оновлено в 18:28
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Скандал із призначенням Богдана: Верховний суд поставив крапку

1.3т Читати матеріал російською

Верховний суд України відхилив скаргу щодо призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента (нині – Офісу президента) у травні поточного року.

Про це йдеться в постанові суду, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень. Верховний суд підтвердив позицію суду першої інстанції, який "не порушив норми процесуального права".

"Наведені доводи не спростовують викладених у судовому рішенні висновків, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення", – заявили в суді.

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Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Із початку президентської кампанії Богдан став юридичним радником тоді ще кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського.

  • 21 травня новообраний президент Зеленський призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України, незабаром реорганізованої в Офіс президента.

  • Призначення Богдана викликало гучний скандал через звинувачення в тому, що він не може перебувати на держслужбі відповідно до закону про люстрацію.

  • Богдан заявляв, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Если у назначенного зелёным чёрта, вместо лица будет ж*па, украинский суд признает её лицом, не смотря на очевидный факт.
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