Скандал з послом США в Україні: з'явилися нові подробиці

Конгресмен Піт Сешшнс написав листа Державному секретарю США Майклу Помпео з вимогою негайно зняти з посади американського посла в Україні Марі Йованович.

За даними телеканалу Fox News, відставки Йованович також зажадав президент США Дональд Трамп. За словами адвоката Джо Дідженова, недавно з'ясувалося, що посол "була замішана в поширенні неправдивої інформації в справі Манафорта і так званих чорних коморних книг".

"Посол Марі Йованович, всупереч очікуванням багатьох людей, до цих пір знаходиться на своїй посаді. Наскільки мені відомо, Президент Трамп віддав наказ про звільнення її з посади посла США в Україні в зв'язку з її діяльністю в Україні, на яку скаржився конкрессмен Сешнс. Вона відома своїми негативними висловлюваннями в Україні про Президента США Дональда Трампа, щоб його не слухали й не прислухались до його політики, оскільки він незабаром буде підданий імпічменту", — заявив Дідженова.

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Марі Йованович була призначена послом США в Україні в серпні 2016 року за президентства Барака Обами. За даними телеканалу, проти адвоката екс-глави США Грегорі Крейга незабаром також можуть бути пред'явлені звинувачення Мінітерством юстиції США у зв'язку з незаконним лобіюванням за кордоном інтересів колишнього президента України Віктора Януковича.

Марі Йованович

В аналогічних діях підозрюється і представник адміністрації Обами в Україні Джо Байден, який відвідував Київ за 10 днів до присяги Трампа для зустрічі з місцевою владою.

"Поки він знаходився там, його син Хантер Байден став членом Правління корумпованою енергетичної компанії "Barisma", яку заснував і керував міністр енергетики України з колишнього проросійського уряду України. Нам достеменно відомо, що Джо Байден активно взаємодіяв з офіційними представниками України. Його син протягом 14 місяців був пов'язаний з банківським рахунком, на який були отримані 3,1 мільйона доларів з України. Хочу нагадати, що у Хантера Байдена не було ніякої історії відносин з Україною, як не було у нього і ніякого минулого, пов'язаного з енергетикою. Згідно з документами, його робота нібито полягала в дотриманні вимог регламентів. Яке відношення Хантер Байден мав до України — невідомо. Все вказує на те, що Джо і Хантер Байден отримували виплати", — розповів Пітер Швайцер, експерт Government Accountability Institute.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні розгорівся скандал через слова генпрокурора Юрія Луценка. За його словами, Марі Йованович передавала йому перелік "недоторканних" людей, яких не можна переслідувати. Глава ГПУ стверджував, що пораду дипломата не наслідував.

При цьому в Державному департаменті США від звинувачень відхрестилися, заявивши, що їм нічого про це невідомо, і звинуватили Луценка у "відвертій вигадці".

У свою чергу президент Петро Порошенко висловив підтримку послу США, висловивши глибоку подяку її державі.

"Я хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович в справі просування українсько-американських відносин. Як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України, вона має повну мою підтримку", — заявив Порошенко.

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