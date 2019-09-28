Головна Новини
29 вересня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Скандал з Мендель: журналісти поставили Зеленському жорсткий ультиматум

33.6т Читати матеріал російською

Національна спілка журналістів закликала Офіс президента України переглянути ставлення до представників "четвертої влади".

Глава Союзу Сергій Томіленко в Facebook назвав неприпустимою поведінку прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель, закликавши її вибачитися за недавні інциденти.

"Національна спілка журналістів України звертається до Офісу президента і прессекретаря президента Юлії Мендель із закликом переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які відбулися", - сказано в повідомленні.

Новини
Кинула заради Зеленського: Мендель розповіла про зміни в особистому житті

"І головне, нова команда повинна будувати коректні відносини з журналістами, визнаючи, що спілкування з незалежними медіа - це важливий обов'язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами", - написав Томіленко.

Володимир Зеленський і Юлія Мендель

Володимир Зеленський і Юлія Мендель

команда Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Юлія Мендель силою відштовхнула журналіста Сергія Андрушка, який хотів задати питання Володимиру Зеленському. Як виявилося, Мендель і раніше так діяла. Ще два її "напади" зняли на форумі YES в Києві.

Пізніше сама Мендель відреагувала на скандал і заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський Сергій Томіленко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
58
Коментарі
44
42
Смішно
113
Цікаво
31
Сумно
23
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Через таких зе, ко, менделів, трампів, всяких там нетаніяху з дружинами потім трапляються бабині яри.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
..но хвамылие...само за себя каить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Мендель вже вкотре заробила на пендель. Може їй хтось розкаже, що охорона президента не її обов'язки.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel