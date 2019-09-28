Скандал з Мендель: журналісти поставили Зеленському жорсткий ультиматум

Національна спілка журналістів закликала Офіс президента України переглянути ставлення до представників "четвертої влади".

Глава Союзу Сергій Томіленко в Facebook назвав неприпустимою поведінку прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель, закликавши її вибачитися за недавні інциденти.

"Національна спілка журналістів України звертається до Офісу президента і прессекретаря президента Юлії Мендель із закликом переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які відбулися", - сказано в повідомленні.

"І головне, нова команда повинна будувати коректні відносини з журналістами, визнаючи, що спілкування з незалежними медіа - це важливий обов'язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами", - написав Томіленко.

Володимир Зеленський і Юлія Мендель команда Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Юлія Мендель силою відштовхнула журналіста Сергія Андрушка, який хотів задати питання Володимиру Зеленському. Як виявилося, Мендель і раніше так діяла. Ще два її "напади" зняли на форумі YES в Києві.

Пізніше сама Мендель відреагувала на скандал і заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

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