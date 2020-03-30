Президент України Володимир Зеленський "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook". Так на скандал із братом глави ОП Андрія Єрмака відреагувала спікерка гаранта Юлія Мендель.

Як передає "Главком", її запитали про реакцію Зеленського на публікацію відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.

"Президент що, повинен реагувати на кожен пост у Facebook?" – відповіла Мендель.

Після цього, як пише ресурс, прессекретарка ще двічі повторила цю фразу, після чого поклала трубку.

Зеленський і Мендель 112 Україна

Як писав OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили недавно з поста радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

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