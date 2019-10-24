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24 жовтня • оновлено в 15:09
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Скандал у Раді з хабарами: поліграф вказав на брехню "Слуги народу"

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Депутатка від "Слуги народу", членкиня парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк не отримувала нечесних коштів, проте затаює інформацію про ймовірних хабарників.

Про це повідомила глава науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половникова після проходження випробування політикинею, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз я з чистим серцем можу сказати, що обстежувана нічого від нас не приховує, ніяких грошей вона не брала жодного разу за вирішення питань. Єдине, що вона трохи недоговорює: що подібні (це зафіксовано) пропозиції надходили, можливо, не безпосередньо їй, оскільки там реакція носить більше асоціативний характер. Однак вона обізнана про те, що такі пропозиції були. І вона приховує від нас також свої підозри щодо тих, хто міг спокуситися, хоча усно заперечує", – розповіла експертка.

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Половникова зазначила, що депутатку можна не підозрювати в скандалі з хабарами у фракції. Поліграфологиня додала, що більш детальні підсумки тесту будуть відомі завтра, 25 жовтня.

Спеціалістка пояснила, що однакові питання задавалися неодноразово в різних інтерпретаціях для того, щоб максимально підвищити достовірність отриманих результатів.

Зі свого боку Василевська-Смаглюк після проходження експертизи повідомила, що ще два нардепи погодилися на цю процедуру: Олег Марусяк і Ганна Колесник.

Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, на детекторі брехні

  • Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047.

  • Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів податкового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

  • Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що скандал через можливе хабарництво в податковому комітеті може серйозно підірвати стосунки в політсилі.

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Особа
Ольга Василевська-Смаглюк
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України поліграф детектор брехні
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Комментарии на сайте не модерированы
Клинцов Александр
Клинцов Александр
Тепер, після поліграфа, можна спокійно брати хабарі.
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