Скандал у Раді з хабарами: поліграф вказав на брехню "Слуги народу"

Депутатка від "Слуги народу", членкиня парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк не отримувала нечесних коштів, проте затаює інформацію про ймовірних хабарників.

Про це повідомила глава науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половникова після проходження випробування політикинею, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз я з чистим серцем можу сказати, що обстежувана нічого від нас не приховує, ніяких грошей вона не брала жодного разу за вирішення питань. Єдине, що вона трохи недоговорює: що подібні (це зафіксовано) пропозиції надходили, можливо, не безпосередньо їй, оскільки там реакція носить більше асоціативний характер. Однак вона обізнана про те, що такі пропозиції були. І вона приховує від нас також свої підозри щодо тих, хто міг спокуситися, хоча усно заперечує", – розповіла експертка.

Половникова зазначила, що депутатку можна не підозрювати в скандалі з хабарами у фракції. Поліграфологиня додала, що більш детальні підсумки тесту будуть відомі завтра, 25 жовтня.

Спеціалістка пояснила, що однакові питання задавалися неодноразово в різних інтерпретаціях для того, щоб максимально підвищити достовірність отриманих результатів.

Зі свого боку Василевська-Смаглюк після проходження експертизи повідомила, що ще два нардепи погодилися на цю процедуру: Олег Марусяк і Ганна Колесник.

Ольга Василевська-Смаглюк Гордон

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