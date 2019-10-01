Скандал в ПАРЄ через Росію: Україна отримала ще одного союзника

До України і декількох країн групи Балтік+, які в зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи, приєдналася Польща.
Про це повідомив народний депутат України від партії "ЄС" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що цього вже шоста держава.
"Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі!" – написав Гончаренко.
Україна отримала ще одного союзника
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Під час засідання ПАРЄ українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії покинула зал засідань.
Пізніше Верховна Рада України вирішила не акредитувати нову делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи і не приймати таким чином участь в роботі наступної сесії РЄ.
Країна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.
Україна спільно з декількома країнами групи Балтік+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія) прийняла рішення не брати участь у відкритті сесії ПАРЄ 30 вересня. Також держави будуть ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи.
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