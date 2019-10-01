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1 жовтня • оновлено в 14:37
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Скандал в ПАРЄ через Росію: Україна отримала ще одного союзника

1.1т Читати матеріал російською

До України і декількох країн групи Балтік+, які в зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи, приєдналася Польща.

Про це повідомив народний депутат України від партії "ЄС" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що цього вже шоста держава.

"Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі!" – написав Гончаренко.

Україна отримала ще одного союзника

Україна отримала ще одного союзника

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Польща
Теги
ПАРЄ Порада Європи
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это круто! Это перемога!
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
G-6)))) Символично
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1
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Шестерки должны держаться вместе
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