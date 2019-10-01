Скандал в ПАРЄ через Росію: Україна отримала ще одного союзника

До України і декількох країн групи Балтік+, які в зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи, приєдналася Польща.

Про це повідомив народний депутат України від партії "ЄС" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що цього вже шоста держава.

"Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі!" – написав Гончаренко.

Україна отримала ще одного союзника

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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