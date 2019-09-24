Скандал навколо мера у Києві: заступник Кличко відмовився звільнятися

Заступник мера столиці Віталія Кличка Дмитро Давтян заявив, що не планує писати заяву про звільнення, незважаючи на слова глави КМДА.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Давтян відзначив, що нібито про своє звільнення дізнався з новин.

"Пан Кличко на пресконференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин", – написав він.

Дмитро Давтян Facebook Дмитро Давтян

На думку Давтяна, Кличко бореться за своє політичне майбутнє. Він вважає, що мер "не зміг протистояти зовнішнім силам і поставив їх інтереси вище самих киян". Давтян запевнив, що продовжить "працювати на благо киян".

Нагадаємо, що 23 вересня Кличко заявив, що планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. За словами Кличка, він попросив їх написати заяви про звільнення.

Як писав OBOZREVATEL, київський міський голова Віталій Кличко призначив нового радника. Ним став Максим Бахматов – колишній КВНщик, засновник, продюсер і резидент Comedy Club UA, автор і продюсер проектів "Українці Афігенні", "Шоу без назви", "П'ятниця. Вечір". Керував ВДНХ, займався запуском центру UNIT.City, проектами муніципального консалтингу "Супермер" і по контролю за діяльністю чиновників.

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