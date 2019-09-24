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24 вересня • оновлено в 14:13
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Скандал навколо мера у Києві: заступник Кличко відмовився звільнятися

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Заступник мера столиці Віталія Кличка Дмитро Давтян заявив, що не планує писати заяву про звільнення, незважаючи на слова глави КМДА.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Давтян відзначив, що нібито про своє звільнення дізнався з новин.

"Пан Кличко на пресконференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин", – написав він.

Дмитро Давтян

Дмитро Давтян

Facebook Дмитро Давтян

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На думку Давтяна, Кличко бореться за своє політичне майбутнє. Він вважає, що мер "не зміг протистояти зовнішнім силам і поставив їх інтереси вище самих киян". Давтян запевнив, що продовжить "працювати на благо киян".

Нагадаємо, що 23 вересня Кличко заявив, що планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. За словами Кличка, він попросив їх написати заяви про звільнення.

Як писав OBOZREVATEL, київський міський голова Віталій Кличко призначив нового радника. Ним став Максим Бахматов – колишній КВНщик, засновник, продюсер і резидент Comedy Club UA, автор і продюсер проектів "Українці Афігенні", "Шоу без назви", "П'ятниця. Вечір". Керував ВДНХ, займався запуском центру UNIT.City, проектами муніципального консалтингу "Супермер" і по контролю за діяльністю чиновників.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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