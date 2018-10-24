Скандал з Угорщиною на Закарпатті: у справі окреслився новий поворот

Україна створить нову посаду з питань транскордонної співпраці з Угорщиною, після того як Будапешт змінить назву скандальної посади "уповноваженого по Закарпаттю".

Про це за підсумками двосторонньої зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс".

За словами міністра, відповідне рішення угорської сторони буде ухвалене вже на наступному тижні, а двосторонні міждержавні консультації з питання нової посади відбудуться найближчим часом.

Крім того, у Будапешті відбудуться комплексні консульські консультації, наголосив Клімкін.

Павло Клімкін www.svoboda.org

Нагадаємо, 2 серпня Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа у зв'язку з інформацією про намір країни створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області. Пізніше в Угорщині запевнили, що не мають наміру культивувати сепаратизм у Закарпатській області. В результаті Будапешт все ж пішов на поступки Україні через конфлікт на Закарпатті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня з'явився відеодоказ того, що в консульстві Угорщини у Берегові українцям видають угорські паспорти.

У Порошенка заявили, що це є прихованою територіальною претензією до країни і вимагає термінових заходів, зокрема посилення відповідальності за приховане подвійне громадянство. Пізніше Клімкін заявив, що Україна може вислати угорського консула.