Скандал із "Азовом": нардепи виступили із гучною заявою до США

Депутати Верховної Ради України звернулися з офіційним листом до своїх американських колег, аби ті підтримали спецпідрозділ Національної гвардії "Азов" і завадили його дискредитації.

Про це вони написали в офіційному листі до представників Конгресу США. Копії документів опубліковані на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"Спроби назвати Азов "терористичною організацією" або "насильницьким іноземним угрупованням білих супрематистів" "болем відгукуються в серцях українських військових і добровольців, які захищають країну від окупантів", – йдеться у повідомленні.

Батальйон "Азов" Корреспондент.net

Народні обранці зазначили, що в умовах війни будь-яка критика військових має підкріплюватися аргументами, а докази їхньої причетності до правопорушень – бути беззаперечними.

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов" Копія документа

Зі свого боку в МЗС додали, що спроби дискредитації ЗСУ та Нацгвардії – це дуже підла і небезпечна зброя.

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов" Копія документа

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов" Копія документа

"Вона вбиває не людей, а сенси, ідеї, переконання. Вона викручує навиворіт справжню суть речей і зона її ураження стократ більша, ніж у найстрашнішої реактивної артилерії на звичайному полі бою", – заявили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США конгресмени зажадали від Держдепу визнати український полк "Азов" терористичною організацією.

Пресслужба "Азова" відповіла на скандал, повідомивши, що внесення українського батальйону до списку терористів є інформаційною атакою на Україну, її суверенітет і державну безпеку.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що спроба США дискредитувати спецпідрозділ НГУ "Азов" – це знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність країни.

Пізніше голова Комітету з питань зовнішньої політики, нардеп Богдан Яременко повідомив, що підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до державного секретаря США Помпео із закликом внести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.

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