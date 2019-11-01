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1 листопада • оновлено в 16:03
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Скандал із "Азовом": нардепи виступили із гучною заявою до США

2.3т Читати матеріал російською

Депутати Верховної Ради України звернулися з офіційним листом до своїх американських колег, аби ті підтримали спецпідрозділ Національної гвардії "Азов" і завадили його дискредитації.

Про це вони написали в офіційному листі до представників Конгресу США. Копії документів опубліковані на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"Спроби назвати Азов "терористичною організацією" або "насильницьким іноземним угрупованням білих супрематистів" "болем відгукуються в серцях українських військових і добровольців, які захищають країну від окупантів", – йдеться у повідомленні.

Новини
США побачили небезпеку у батальйоні "Азов"

Батальйон "Азов"

Батальйон "Азов"

Корреспондент.net

Народні обранці зазначили, що в умовах війни будь-яка критика військових має підкріплюватися аргументами, а докази їхньої причетності до правопорушень – бути беззаперечними.

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов"

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов"

Копія документа

Зі свого боку в МЗС додали, що спроби дискредитації ЗСУ та Нацгвардії – це дуже підла і небезпечна зброя.

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов"

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов"

Копія документа

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов"

Депутати ВРУ звернулися з листом до Конгресу США щодо скандалу з полком "Азов"

Копія документа

"Вона вбиває не людей, а сенси, ідеї, переконання. Вона викручує навиворіт справжню суть речей і зона її ураження стократ більша, ніж у найстрашнішої реактивної артилерії на звичайному полі бою", – заявили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
"Азов" Національна гвардія Міністерство закордонних справ України конгрес США Верховна Рада України
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hunt andres
hunt andres
Да это и не попытки, хлопцы. А свершившийся факт. Что ж, люди, слепые?
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Депутаты Верховной Рады Украины обратились с официальным письмом к своим американским коллегам - уже смешно ! А по теме: скажите мне, а обстрелы и убийства в Донбассе вам болью не отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев ?
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Александров Сергей
Александров Сергей
А-НЕК-ДОТ!!! Хохл-яцкая Свинья слезно просит Американского Орла не сношать ее слишком сильно!
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