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21 лютого • оновлено в 14:50
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Скалецька терміново покинула Нові Санжари

9.9т
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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула селище Нові Санжари, куди привезли евакуйованих людей з Китаю.

У пресслужбі Кабміну підтвердили, що Скалецька сьогодні, 21 лютого в Нових Санжарах не залишиться, передає "24 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

При цьому наголошується, що міністр візьме участь в брифінг, який призначений на 15:00.

Зорянка Скалецька покинула Нові Санжари

Зорянка Скалецька покинула Нові Санжари

"Міністр зараз виїхала. Вчора (20 лютого) вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють в боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей і з ними поспілкуватися", – повідомив начальник Медцентра в селищі Олександр Блінов.

Раніше він розповів, Скалецька буде проживати не в санаторії разом з евакуйованими людьми, а в окремому будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

  • Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

  • Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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фил филька
фил филька
средневековые упоротые еврогабонцы, почему вы такие п и з д у н ы?)
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5
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Она покинула карантинную зону просто так ? Она контактировала с заражённым, а теперь валит от туда. Рагули вы в своём уме ? Вы хоть понимаете последствия ?
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1
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Nemo Александр
Nemo Александр
Dehtyaryov Ilya, "Она контактировала с заражённым,...". А когда она с тобой встречалась?
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1
0
Ukraine The
Ukraine The
Попиарилась вчера в ФБ и хватит)
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2
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