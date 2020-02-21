Скалецька терміново покинула Нові Санжари

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула селище Нові Санжари, куди привезли евакуйованих людей з Китаю.

У пресслужбі Кабміну підтвердили, що Скалецька сьогодні, 21 лютого в Нових Санжарах не залишиться, передає "24 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

При цьому наголошується, що міністр візьме участь в брифінг, який призначений на 15:00.

Зорянка Скалецька покинула Нові Санжари

"Міністр зараз виїхала. Вчора (20 лютого) вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють в боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей і з ними поспілкуватися", – повідомив начальник Медцентра в селищі Олександр Блінов.

Раніше він розповів, Скалецька буде проживати не в санаторії разом з евакуйованими людьми, а в окремому будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари.

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