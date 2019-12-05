Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов назвав міністерку охорони здоров'я Зоряну Скалецьку "розумною с*кою" в особистому листуванні.

Фрагменти спілкування Кабанова з якимсь Щербаковим потрапили в мережу. Відео зняв журналіст Олексій Липовецький, передає TK Media.

У повідомленнях депутат розповідає Щербакову, що Скалецька краща за свою попередницю на посаді, Уляну Супрун.

"Вона ж симпатичніша. Зовнішність українська... Незаміжня – ось критерій. ЗП – мільйон на місяць. З почуттям гумору все нормально. Типаж – розумна с*ка", – описав Скалецьку Кабанов.

Кабанов назвав Скалецьку розумною с*кою

Кабанов назвав Скалецьку розумною с*кою

Зоряна Скалецька Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

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