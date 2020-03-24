Про фейсбук-міністрів багато мовлено в часи Яценюка та Гройсмана. Але першим, повноцінним в історії України фейсбук-урядом був Уряд Гончарука. Молоді хлопці та дівчата, які до того були радниками й помічниками депутатів і міністрів всіх існуючих у природі ідеологій чи модними тренерами (коучами), закрили від народу свої засідання, а у фейсбуці розповідали про власні креативні ідеї та плакалися на нікчемні зарплати.

Новий прем`єр-міністр пообіцяв, що Уряд вийде із фейсбуку. Чекаємо…

А тим часом виникла ідея вже Верховну Раду перетворити у скайп-парламент, мовляв, і депутати не похворіють та й зайвих дискусій не буде.

Бо, як вчить нашу владу "старший брат", парламент – не місце для дискусій!

Автори ідеї – брати Стефанчуки.

Тут не подумайте, що це якийсь партійний ЗЕ-кумізм. Ні, просто у Хмельницькому спочатку "Слуга народу", а згодом і мешканці міста вирішили, що найрозумніший та найпрофесійніший представник від них у ВР – це якраз рідний брат друга Зеленського по КВК Руслана Стефанчука – Микола.

Архітектор ідеї – Арахамія.

Як стверджують депутати "Слуги народу", "геніальний Арахамія" (це той депутат, який у свій час втік з батьками з Абхазії та не мав біографії до 2014 року. Тоді став волонтером і отримав Орден "За заслуги" та громадянство України за Указами Порошенка) останні дні активно придумує як технічно створити працюючий скайп-парламент.

Тепер про правові підстави для роботи скайп-парламенту або дистанційну депутатську діяльність. Історія питання.

Вперше дистанційно, тобто не в сесійній залі ВР, а в приміщенні "Українського дому" (колишньому музеї Леніна) за часів президента Кучми, засідання провів Медведчук у 2000 році. Згодом такі ініціативи озвучували очільники партії Януковича, проте жодного іншого засідання поза межами сесійерї зали ВР не відбувалося.

Неконституційність ЗЕ-ідеї.

У свій час 50 депутатів звернулися до КС щодо тлумачення низки питань організації роботи ВР, в тому числі, ідеї особистого голосування і дистанційного проведення засідання ВР.

Конституційний Суд 17 жовтня 2002 року ухвалив рішення за яким чітко визначив, що:

"Основною формою діяльності ВР є пленарні засідання під час сесій, які є регулярними зібраннями народних депутатів …у визначений час, у визначеному місці і які проводяться за встановленою процедурою".

Також, КС визначав, що ВР правомочна, якщо на пленарному засіданні присутні більше 226 депутатів.

Отож, ухвалення рішень ВР поза сесійною залою або у сесійній залі за участі менш 226 депутатів, є неконституційним.

Нинішня влада турбулентності й хаосу, щоправда, може за звичкою знехтувати Конституцією та рішеннями КС, але навіть для перетворення нинішньої ВР в скайп-парламент необхідне позачергове засідання ВР, щоб внести зміни до Регламенту.

Тому правильно і справедливо депутатам, як і медикам, продавцям, водіям, поліцейським одягти маски, перчатки і провести позачергове засідання в разі його потреби, а не придумувати хитромудрі незаконні схеми кухонного парламенту!

І найважливіше, позачергове засідання реально потрібно лише для нової редакції карантинного бюджету, в інтересах здоров’я людей та економіки України, а решта питань – на політичний карантин!

Про історію з надзвичайним станом у наступному матеріалі.

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