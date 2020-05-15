Сивохо знову заявив про громадянську війну на Донбасі: є три "шари"

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що на Донбасі "багатошаровий конфлікт".
Про це він сказав у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Сивохо назвав війну на Донбасі "багатошаровим конфліктом"
"Перший шар – це, безумовно, Україна – Росія. Другий шар – це Росія і так званий колективний Захід. І, нікуди дітися, це сили Україна – Україна, які підштовхуються до конфлікту з того боку і з цього", – зазначив Сивохо.
За його словами, Україна має справу з гібридною війною.
"Один зі способів гібридної війни – це ініціація країною-агресором конфлікту та підтримування його", – додав ексрадник секретаря РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати та просити пробачення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив українців.
Також він спровокував хвилю обурення словами про те, що мир в Україні неминучий, а протилежного нібито хоче лише "войовнича меншість".
Також Сивохо заступився за жителів ОРДЛО та закликав повернути їм українські пенсії.
Крім того, ще будучи радником РНБО, Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України.
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