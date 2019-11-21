Радник глави Ради національної безпеки України Сергій Сивохо закликав владу України вибачитися перед Донбасом.

"Прийшов час виправляти помилки, прощати і просити прощення... Найголовніше – це бажання повернути не тільки території, але і людей", – заявив Сивохо "Укрінформу".

Він додав, що прийшов час розмовляти з людьми, які живуть на непідконтрольних територіях.

"Це наші люди, вони громадяни України – і ми повинні навчитися їх слухати і переконувати. Нам є, що їм сказати", – додав Сивохо.

Сивохо закликав попросити вибачення у Донбасу Facebook Сергія Сивохо

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сивохо розлютив українців своїм постом, в якому запропонував повернути ментально в Україні жителів Донбасу.

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