Радник глави Ради національної безпеки України Сергій Сивохо закликав владу України вибачитися перед Донбасом.
"Прийшов час виправляти помилки, прощати і просити прощення... Найголовніше – це бажання повернути не тільки території, але і людей", – заявив Сивохо "Укрінформу".
Він додав, що прийшов час розмовляти з людьми, які живуть на непідконтрольних територіях.
"Це наші люди, вони громадяни України – і ми повинні навчитися їх слухати і переконувати. Нам є, що їм сказати", – додав Сивохо.
Сивохо закликав попросити вибачення у Донбасу
Facebook Сергія Сивохо
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сивохо розлютив українців своїм постом, в якому запропонував повернути ментально в Україні жителів Донбасу.
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