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21 листопада • оновлено в 12:04
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Сивохо закликав попросити вибачення у Донбасу

3.2т
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Радник глави Ради національної безпеки України Сергій Сивохо закликав владу України вибачитися перед Донбасом.

"Прийшов час виправляти помилки, прощати і просити прощення... Найголовніше – це бажання повернути не тільки території, але і людей", – заявив Сивохо "Укрінформу".

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Він додав, що прийшов час розмовляти з людьми, які живуть на непідконтрольних територіях.

"Це наші люди, вони громадяни України – і ми повинні навчитися їх слухати і переконувати. Нам є, що їм сказати", – додав Сивохо.

Сивохо закликав попросити вибачення у Донбасу

Сивохо закликав попросити вибачення у Донбасу

Facebook Сергія Сивохо

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сивохо розлютив українців своїм постом, в якому запропонував повернути ментально в Україні жителів Донбасу.

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Автор
Анатолій Запорожський Анатолій Запорожський
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Жалкий, старый клоун
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1
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
и сейчас с визгом свидетели майдана будут показывать как они ждут Донбасс обратно. Остаточно прощевайте!
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1
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Беазаровый козел из команды таких же козлов под руководством ..з
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