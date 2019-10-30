Сивохо випадково "здав" "слуг народу" через підставу в "Л/ДНР"

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зізнався, що нова влада проводила на окупованих територіях Донбасу дослідження.

На питання LB.ua про те, чи проводила його команда приблизні виміри електоральних настроїв в ОРДЛО, він відповів: "Так".

При цьому подробицями, як вдалося опитати мешканців, Сивохо ділиться відмовився. "Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали!" – відрізав він.

Новини Сивосі не дали доступу до державної таємниці

Сергій Сивохо Скріншот

LB: Ви вважаєте, що вас, "Слугу народу", там загалом підтримують?

С.С.: Треба питати.

LB: Але ви ж проводили дослідження.

С.С.: Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити...

LB: Йти, якщо місцеві вибори будуть оголошені.

С.С.: Так.

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

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