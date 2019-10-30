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30 жовтня • оновлено в 17:38
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Сивохо випадково "здав" "слуг народу" через підставу в "Л/ДНР"

2.8т Читати матеріал російською

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зізнався, що нова влада проводила на окупованих територіях Донбасу дослідження.

На питання LB.ua про те, чи проводила його команда приблизні виміри електоральних настроїв в ОРДЛО, він відповів: "Так".

При цьому подробицями, як вдалося опитати мешканців, Сивохо ділиться відмовився. "Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали!" – відрізав він.

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Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Скріншот

LB: Ви вважаєте, що вас, "Слугу народу", там загалом підтримують?

С.С.: Треба питати.

LB: Але ви ж проводили дослідження.

С.С.: Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити...

LB: Йти, якщо місцеві вибори будуть оголошені.

С.С.: Так.

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

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Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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