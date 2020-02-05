"Згадай ще про порожняк!" Сивохо розлютив українців "трудовими людьми Донбасу"

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував Верховну Раду, яка відправила на доопрацювання законопроєкт № 2083-д про пенсії для жителів ОРДЛО.

Своє обурення він висловив на сторінці у Facebook. "314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу?" – запитав він.

"Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя платили податки в казну держави Україна. Люди Донбасу – це люди праці", – продовжив Сивохо.

Він зазначив, що багато хто з них ризикували власним життям, щодня спускаючись під землю, працювали на гарячих і шкідливих виробництвах.

"Гірники, металурги, медики, вчителі... Вони заробили право отримувати пенсію!" – додав Сивохо, закликавши "слуг народу" схаменутися.

Сивохо розкритикував Раду за рішення про пенсії для Донбасу Колаж

Пост зібрав багато полярних думок. Деякі користувачі підтримали обурення радника секретаря РНБО, інші заявили, що депутати вчинили правильно.

"Сергію Анатолійовичу, "верх цинізму" – це писати тексти ось такими довоєнними штампами. Люди не-Донбасу хіба не люди праці? Ще про порожняк згадайте. Міняйте копірайтера", – написав один із коментаторів.

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі спалахнула суперечка навколо спільного візиту Сергія Сивохи та колишньої членкині фракції Партії регіонів, депутатки Верховної Ради VIII скликання від "Опозиційного блоку" Тетяни Бахтеєвої на Донбас.

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