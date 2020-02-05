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7 лютого • оновлено в 09:18
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"Згадай ще про порожняк!" Сивохо розлютив українців "трудовими людьми Донбасу"

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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував Верховну Раду, яка відправила на доопрацювання законопроєкт № 2083-д про пенсії для жителів ОРДЛО.

Своє обурення він висловив на сторінці у Facebook. "314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу?" – запитав він.

"Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя платили податки в казну держави Україна. Люди Донбасу – це люди праці", – продовжив Сивохо.

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Він зазначив, що багато хто з них ризикували власним життям, щодня спускаючись під землю, працювали на гарячих і шкідливих виробництвах.

"Гірники, металурги, медики, вчителі... Вони заробили право отримувати пенсію!" – додав Сивохо, закликавши "слуг народу" схаменутися.

Сивохо розкритикував Раду за рішення про пенсії для Донбасу

Сивохо розкритикував Раду за рішення про пенсії для Донбасу

Колаж

Пост зібрав багато полярних думок. Деякі користувачі підтримали обурення радника секретаря РНБО, інші заявили, що депутати вчинили правильно.

"Сергію Анатолійовичу, "верх цинізму" – це писати тексти ось такими довоєнними штампами. Люди не-Донбасу хіба не люди праці? Ще про порожняк згадайте. Міняйте копірайтера", – написав один із коментаторів.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скриншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі спалахнула суперечка навколо спільного візиту Сергія Сивохи та колишньої членкині фракції Партії регіонів, депутатки Верховної Ради VIII скликання від "Опозиційного блоку" Тетяни Бахтеєвої на Донбас.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Пенсія в Україні
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України Партія Слуга народу РНБО пенсії ОРДЛО Новини Донбасу
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Santi Amonito
Santi Amonito
Тот кто в Украине - тот пенсии и получает. За ватников лугандоновского гулага отвечает оккупант - эрэфия. А этот сцывохо - зеленая навозная муха, - типичный ватный гандон. Он еще не понял, что он никто и звать его никак?...
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
сивоха дивный,редкостный долбо.б.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
закрн суров ! но он ЗАКОН ! Женевская конвенция . Статья 55 Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны." - яки питання ???
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