Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним штовханину під час презентації Національної платформи примирення і єдності, в розпалюванні війни.

Пост з приводу конфлікту він опублікував на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що ніщо не завадить його однодумцям далі просувати ідеї миру.

Сергій Сивохо "Ракурс"

"Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що, війна – це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог. Дякую, всім хто прийшов сьогодні! Журналістам, нашим однодумцям і партнерам! Мир нам", – написав Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. В ході виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, підкреслив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

Після цього ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін зірвав виступ Сивохи, обізвавши його зрадником і ворогом України.

Пізніше конфлікт переріс у штовханину. Сивохо після слів Тамаріна покинув зал, де проходила презентація, однак представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНБО впав.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!