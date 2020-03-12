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12 березня • оновлено в 13:00
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Сивохо відреагував на штовханину з націоналістами

4.2т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним штовханину під час презентації Національної платформи примирення і єдності, в розпалюванні війни.

Пост з приводу конфлікту він опублікував на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що ніщо не завадить його однодумцям далі просувати ідеї миру.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

"Ракурс"

"Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що, війна – це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог. Дякую, всім хто прийшов сьогодні! Журналістам, нашим однодумцям і партнерам! Мир нам", – написав Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Молодец, Сивохо! Швырнул этим упырям ссаную тряпку правды в их нацистские хари! У них жoпы дымят, им сказали ПРАВДУ - ОНИ BOEВАЛИ ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА! Получается, что они никакие не герои, а КАРАТЕЛИ! И заканчивать эту гражданскую вoйну они не хотят - они на ней зарабатывают и ничего, кроме как убивать, не умеют! Украина - позорная страна, героизирующая убийц мирных жителей!
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Bruse Colin
Bruse Colin
Полное отсутствие мозгов и патриотизма - обычный смешной в своей убогости ватник
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да блин, ему мало дали, если он не понял, что ему хотели сказать!
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