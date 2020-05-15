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16 травня • оновлено в 03:28
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Сивохо розповів, від кого залежить мир на Донбасі

13т
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Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо вважає, що настання миру на Донбасі залежить від президента України Володимира Зеленського.

А також лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це він сказав в ефірі програми "БАЦМАН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зеленський, Трамп, Путін. Так нормально буде? Тут у рівних частках участь може бути. Але ви ж розумієте, що Зеленський плюс Трамп – це більше, ніж Путін", – заявив ексрадник.

"Росія торгується": Сивохо сказав, від кого залежить мир на Донбасі

За його словами, саме зараз склалася унікальна ситуація, коли реально можна досягти миру в Україні. Оскільки, вважає він, Росія нині нібито готова поступитися, але поки вона "просто торгується".

"Намагаються щось вирвати для себе з ситуації, що склалася. Я не політолог, не фахівець у дипломатії, не розумію, що саме, але мені здається, що зараз не скористатися такою ситуацією було б грішно", – сказав Сивохо підкресливши, що це лише його суб'єктивна думка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо знову заявив, що на Донбасі триває "багатошаровий конфлікт".

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Сивохо Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
РНБО ОРДЛО
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