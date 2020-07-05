Сивохо про роботу в РНБО: я радник, але за порадою до мене ніхто не звертався

Сергій Сивохо розповів, як потрапив на посаду за рішенням Володимира Зеленського. Фокус

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зізнався, що за час роботи до нього жодного разу не звернулися за порадою.

Як розповів він у інтерв'ю "Стране", рішення призначити його в РНБО було "загальним", зокрема, президента Володимира Зеленського.

"Чому було обрано РНБО – зрозуміло. Тому що туди входять всі ключові відомства, які можуть допомагати у вирішенні різних питань. Тобто всі силові відомства, МЗС туди входить", – зазначив Сивохо.

При цьому ексрадник стверджує, що перед ним не ставили якісь цілі.

"Я радник. Радник. До радника звертаються за порадою", – підкреслив він.

На питання журналіста, які поради він давав, Сивохо відповів: "У РНБО до мене за порадою ніхто не звертався. Жодного разу".

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