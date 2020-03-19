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19 березня • оновлено в 13:21
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Сивохо накинувся на "слуг народу" через загрозу звільнення

10.7т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо обізвав нардепів від "Слуги народу", які збирають підписи за його звільнення, "консервами, які розкрилися".

Жорстку критику своїх опонентів він дозволив у інтерв'ю для YouTube-каналу Klymenko Time (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Консерви розкрилися, баночки луснули, і тепер видно. Спочатку – перша хвиля атаки на ініціативу президента (це коли була атака проти Єрмака). Зараз – друга хвиля, на мене. Для нас це знак, що, по-перше, ми рухаємося в правильному напрямку, а по-друге, люди себе проявляють", – уїдливо зазначив скандальний Сивохо.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Скриншот відео

Також він запевнив, що вважає успішним запуск своєї платформи примирення, і висловив надію на те, консультативна рада з представниками ОРДЛО, про яку домовилися в Мінську, буде ефективною й допоможе просунутися в переговорах вперед.

"Донбас будемо повертати. А для цього необхідно мати уявлення про всі думки суспільства. Суспільство у нас багатошарове, потрібно зважати на позиції всіх верств суспільства. По суті, для цього і створена платформа – для спілкування і розуміння, як ми будемо повертати Донбас", – сказав Сивохо.

Крім того, він поділився планами відвідати тимчасово окуповану територію, оскільки вважає її своїм домом.

"Я додому хочу. Звісно, добре було б, щоб дім одразу повернувся. Ну, над цим доведеться попрацювати", – заявив одіозний радник РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Коментарі
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Сивуха - пповний неадекват )))))))))))))))!!!
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3
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Энн Энни
Энн Энни
Сережа езжай прямо сейчас к себе домой и можешь не возвращаться
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5
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Пусть едет и не возвращается!
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