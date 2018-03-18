Систематично бреше росіянам: в мережі підловили Путіна

Користувачі мережі помітили, що періодично президент Росії Володимир Путін дає одне й те саме доручення.

Як пише користувач Viktor Spark в Facebook, йдеться про "входження Росії в ТОП 5 економік світу".

Таке доручення він давав уряду в листопаді 2007 року, травні і вересні 2011, квітні 2012 і березні 2018 року.

У коментарях до запису користувачі одразу почали іронізувати з цього приводу.

Деякі здивовані тим, що за допомогою указу виявляється можна потрапити в ТОП 5 економік світу.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві з'явився пам'ятник Путіну з балалайкою і ведмедем .