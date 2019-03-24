Син Трампа публічно зажадав звільнити посла США в Україні

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти американського посла США в Україні Марі Йованович з посади після її критичних зауважень на адресу Білого дому.

"Нам потрібно більше Річардів Гренеллів і менше цих блазнів серед послів", – написав син президента США в Twitter.

Відзначимо, що Річард Греннел - посол США в Німеччині. Він відомий тим, що жорстко слідує курсу адміністрації Трампа.

Трамп-молодший супроводжував свій твіт посиланням на статтю американського консервативного видання DailyWire під назвою "Заклики до заміни американського посла часів Обами в Україні посилюються".

Відзначимо, що в п'ятницю, 22 березня, телеканал Fox News оприлюднив лист конгресмена Піта Сешнс, спрямований в травні 2018 року державному секретарю Майку Помпео; в ньому конгресмен заявив, що Йованович в Україні критикує Трампа і його рішення, "презирливо ставиться" до адміністрації та заявляє про наближаючийся імпічмент президента.

"Прошу вас розглянути питання про припинення її повноважень і як можна швидше знайти їй заміну", – написав Сешнс.

Як пише видання з посиланням на джерело в Білому домі, президент Трамп більше року намагається зняти Йованович з посади, але посол все ще залишається на місці. Причини невдач Трампа джерело не озвучив.

"Президент Трамп намагається прибрати цей пережиток Обами з її посади в Україні більше року. Він кілька разів вимагав її звільнення, але вона все ще залишається ", – розповів він.

Марі Йованович була призначена послом США в Україні в серпні 2016 року за президентства Барака Обами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні розгорівся скандал через слова генпрокурора Юрія Луценка. За його словами, Марі Йованович передавала йому перелік "недоторканних" людей, яких не можна переслідувати. Глава ГПУ стверджував, що пораду дипломата не наслідував.

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