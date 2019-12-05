Сімейний підряд: скандальний "Юзік" обзавівся новою помічницею

Нардеп-мажоритарник із Дніпропетровщини та близький друг президента України Володимира Зеленського Юрій Корявченков, більше відомий як "Юзік", взяв помічницею свою дружину.

Як пише рух "ЧЕСНО", Тетяна Корявченкова працює у "Юзіка" нібито на громадських засадах. Як зазначив сам нардеп, дружина йому допомагає.

"Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає", – прокоментував Корявченков.

Нардеп Юрій Корявченков взяв помічницею дружину

Тетяна Корявченкова активно постить у Facebook інформацію про нардепів від "Слуги народу" та президента України Володимира Зеленського.

Загалом у Юрія Корявченкова вісім помічників-консультантів. З них платно працюють троє – Ірина Жеретовська, Олександр Савченко та Яніна Солнцева.

"Юзік" з дружиною Тетяною

Нагадаємо, нещодавно Юрій Корявченков потрапив у гучний “плівковий скандал”. ЗМІ опублікували аудіозапис розмови із голосами, схожими на голоса нардепів від “Слуги народу” Юрія Корявченкова, Володимира Захарченка, В’ячеслава Медяника з, нібито, керівником поліції Кривого Рогу. На аудіозапису депутат із Кривого Рогу Юзік нібито вчив криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

Як писав OBOZREVATEL, з'ясувалося, що офіційно оформлений помічник нардепки Ганни Бондар раніше був засуджений за вбивство на 14 років позбавлення волі.

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