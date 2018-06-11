Сім років в'язниці: в Раді мають намір жорстко викорінювати "кнопкодавство"

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект # 8461, що пропонує штрафувати і саджати нардепів за "кнопкодавство".

Відповідні зміни хочуть внести до Кримінального кодексу України, повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

За голосування одного депутата замість іншого в парламенті пропонують карати позбавленням волі на строк від 3 до 7 років і штрафом в розмірі 170 000 гривень.

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"Тільки впровадження жорсткої відповідальності дозволить зробити "кнопкодавство" неможливим і очистити Верховну Раду України від осіб, які хоч і були обрані народними депутатами, але не бажають виконувати свої прямі обов'язки і брати особисту участь в роботі парламенту", - написав автор законопроекту нардеп від фракції "Народного фронту" Леонід Ємець у пояснювальній записці.

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі за "кнопкодавство" депутат може отримати 5 років в'язниці