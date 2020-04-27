Сильніший за Гончарука: Уманський висловився про Шмигаля після публічної перепалки з ним

Колишній міністр фінансів України, а нині радник голови Офісу президента України Ігор Уманський оцінив кваліфікацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля після недавньої публічної суперечки між ними.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Уманський заявив, що вважає Шмигаля недостатньо підготовленим для посади прем'єра (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На жаль, поки я не побачив глибини його роботи. З точки зору організаційної, з точки зору особистісної підготовки – вона є, але з точки зору роботи на такому рівні, я не впевнений, що він достатньо кваліфікований і підготовлений", – сказав він.

При цьому екс-глава Мінфіну зазначив, що попередник Шмигаля Олексій Гончарук був однозначно слабшим.

Ігор Уманський порівняв прем'єрів Дениса Шмигаля і Олексія Гончарука

"Прем'єр-міністрів, які не відповідають [своїй посаді], було досить багато, об'єктивності заради. Наприклад, [Віктор] Янукович і [Юрій] Єхануров, я вважаю, не відповідали рівню прем'єр-міністра", – підкреслив Уманський.

Він нагадав, що ні про Шмигаля, ні про Гончарука і досвід їхньої роботі до призначення прем'єрами широка громадськість не знала.

"Найчастіше прем'єр-міністр в Україні – це якась компромісна фігура. Найчастіше це не та фігура, яка в даний момент часу найбільш ефективно могла б виконувати обов'язки, виходячи в тому числі з політичних розкладів, які є. Як той же Шмигаль. За півроку до його призначення прем'єр-міністром, думаю, в тому числі в політичному бомонді, його прізвище ніхто не знав. Відповідно, говорити, що людина підготовлена до такого рівня роботи, не доводиться. Так само як і про Гончарука. Ще за місяць до його призначення про нього ніхто не знав", – констатував ексміністр.

На його думку, у Шмигаля є потенціал, але поки в його роботі більше помилок, ніж досягнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Уманський вступив в публічну суперечку зі Шмигалем. Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ – популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".

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