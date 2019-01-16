Сильніше тиснути на Росію: Порошенко домовився із главами МЗС Європи

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Свеном Міксером, міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом і міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем домовився з європейськими колегами про необхідність посилення консолідованого міжнародного тиску на Росію.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко висловив подяку за послідовну підтримку з боку Естонії, Литви та Польщі суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудження агресивних дій Росії.

На зустрічі було обговорено ситуацію в Азовському і Чорному морі та наявні загрози з боку Росії з урахуванням вчиненого в листопаді 2018 року акту агресії російських військових проти українських кораблів і захоплення в полон українських моряків.

Зустріч глав МЗС і президента України Прес-служба Порошенка

Наголошено на необхідності вимагати від Росії негайного звільнення українських полонених моряків, повернення захоплених кораблів і забезпечення свободи мореплавання в Азовському і Чорному морі.

Президент також повідомив міністрам про ситуацію на Донбасі та систематичні порушення Росією Мінських домовленостей, а також режиму припинення вогню.

Президент України подякував керівникам зовнішньополітичних відомств країн-союзників за активне просування питання про введення нового "Азовського пакету" санкцій ЄС проти Росії.

Порошенко висловив надію на збільшення допомоги з боку Європейської Комісії та держав-членів ЄС для підтримки Донбасу і українського Приазов'я, які потерпають від російської агресії. У цьому контексті глава держави високо оцінив рішення сторони ЄС направити в кінці січня оцінкову місію для вивчення додаткових соціально-економічних потреб регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовополонених українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі, 15 січня доправили у московський суд, де незаконно продовжили їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до кінця квітня.

Зазначимо, що підтримати українських моряків до Москву приїхали дипломати Європейського союзу, США, Великобританії, країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії.

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