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Сильніше тиснути на Росію: Порошенко домовився із главами МЗС Європи

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Президент України Петро Порошенко на зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Свеном Міксером, міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом і міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем домовився з європейськими колегами про необхідність посилення консолідованого міжнародного тиску на Росію.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко висловив подяку за послідовну підтримку з боку Естонії, Литви та Польщі суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудження агресивних дій Росії.

На зустрічі було обговорено ситуацію в Азовському і Чорному морі та наявні загрози з боку Росії з урахуванням вчиненого в листопаді 2018 року акту агресії російських військових проти українських кораблів і захоплення в полон українських моряків.

Зустріч глав МЗС і президента України

Зустріч глав МЗС і президента України

Прес-служба Порошенка

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Наголошено на необхідності вимагати від Росії негайного звільнення українських полонених моряків, повернення захоплених кораблів і забезпечення свободи мореплавання в Азовському і Чорному морі.

Президент також повідомив міністрам про ситуацію на Донбасі та систематичні порушення Росією Мінських домовленостей, а також режиму припинення вогню.

Президент України подякував керівникам зовнішньополітичних відомств країн-союзників за активне просування питання про введення нового "Азовського пакету" санкцій ЄС проти Росії.

Сильніше тиснути на Росію: Порошенко домовився із главами МЗС Європи

Порошенко висловив надію на збільшення допомоги з боку Європейської Комісії та держав-членів ЄС для підтримки Донбасу і українського Приазов'я, які потерпають від російської агресії. У цьому контексті глава держави високо оцінив рішення сторони ЄС направити в кінці січня оцінкову місію для вивчення додаткових соціально-економічних потреб регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовополонених українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі, 15 січня доправили у московський суд, де незаконно продовжили їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до кінця квітня.

Зазначимо, що підтримати українських моряків до Москву приїхали дипломати Європейського союзу, США, Великобританії, країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії.

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Теми
Загострення в Азовському моріСанкції проти Росії
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Азовське мореЧорне мореКерченська протока
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Чем больше Порошенко договаривается, тем лучше живётся на Украине. А Россия, как предсказывалось на 2015 год, уже перестала существовать и её "экономика разорвана в клочья".
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Semenov Igor
Semenov Igor
Интересно, что будет дальше.... Украина в коллективном лице Верховной Рады и Президента официально разорвали Договор о Дружбе и Сотрудничестве с РФ. МИД РФ уже получил уведомление, что Украина больше не будет пролонгировать данный Договор как и положено за полгода до его окончания. И теперь переиграть не получится. Пикантная ситуация тут в том, что именно в этом Договоре определены границы между Украиной и Россией, а в иных международных документах граница между Украиной и Россией не демаркированы... АБЗАЦ! В международном Праве есть некая неприятная штучка - при неопределенных территориях, этими территориями распоряжаются те, кто их охраняет и территориальные воды вокруг этих территорий принадлежат тем странам, которые эти территории охраняют - что то в этом роде записано в международном Праве. Япония так же считает 4 острова своими. но Россия их охранряет и ими владеет. А между Японией и Россией нет договора о Мире с определением границ! И ни Япония ни иная страна в мире в территориальные воды этих 4-х островов не лезет - может официально получить... от России, и, главное, официально! И если когда то надо будет подписывать новый Договор о Мире между Россией и Украиной и в этом договоре определять границы - где будет Крым? Правильно, в России, а иначе Россия такой новый договор не подпишет. И если долгое и очень долгое время Мирный Договор между Россией и Украиной подписан не будет, по международным Законам Крым будет считаться Российским поскольку Россия там присутствует и владеет этой территорией. А обращаться в международные организации Украине по поводу Крыма - бесполезно уже - границы перестали существовать, вернее скоро юридически перестанут существовать и это случится 1 Апреля 2019 года. А что празднует весь мир 1 Апреля? Правильно, день дураков, с чем я лично и поздравляю Украину!
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CARGO 100
CARGO 100
Эстония, Литва, Польша - пресс европы ... И какое они имеют отношение к Черному морю, что обсуждать, шпроты?
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Лукин Андрей
Лукин Андрей
CARGO 100, какие шпроты?в европе давно новый бренд-сардины мелкие.....правда и они на хрен европиодам не нужны,ни с рижским хлебом,ни без....
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