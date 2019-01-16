Сильніше тиснути на Росію: Порошенко домовився із главами МЗС Європи

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Свеном Міксером, міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом і міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем домовився з європейськими колегами про необхідність посилення консолідованого міжнародного тиску на Росію.
Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко висловив подяку за послідовну підтримку з боку Естонії, Литви та Польщі суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудження агресивних дій Росії.
На зустрічі було обговорено ситуацію в Азовському і Чорному морі та наявні загрози з боку Росії з урахуванням вчиненого в листопаді 2018 року акту агресії російських військових проти українських кораблів і захоплення в полон українських моряків.
Зустріч глав МЗС і президента України
Прес-служба Порошенка
Наголошено на необхідності вимагати від Росії негайного звільнення українських полонених моряків, повернення захоплених кораблів і забезпечення свободи мореплавання в Азовському і Чорному морі.
Президент також повідомив міністрам про ситуацію на Донбасі та систематичні порушення Росією Мінських домовленостей, а також режиму припинення вогню.
Президент України подякував керівникам зовнішньополітичних відомств країн-союзників за активне просування питання про введення нового "Азовського пакету" санкцій ЄС проти Росії.
Порошенко висловив надію на збільшення допомоги з боку Європейської Комісії та держав-членів ЄС для підтримки Донбасу і українського Приазов'я, які потерпають від російської агресії. У цьому контексті глава держави високо оцінив рішення сторони ЄС направити в кінці січня оцінкову місію для вивчення додаткових соціально-економічних потреб регіону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, військовополонених українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі, 15 січня доправили у московський суд, де незаконно продовжили їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до кінця квітня.
Зазначимо, що підтримати українських моряків до Москву приїхали дипломати Європейського союзу, США, Великобританії, країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії.
Історія питання:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
У Росії припустили, що обмін 24 українських українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".