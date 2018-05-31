УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

"Сила молитви": Порошенко придумав, як церква допоможе реформам

1.4тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко заявив про важливість "сили молитви" для здійснення реформ в країні.

"Сила молитви була тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче міняли нашу країну і теж говорили, що це неможливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити ці закони", - сказав він під час виступу на VII Національному молитовному сніданку , передає "Українська Правда".

Також Порошенко підкреслив "силу молитви" для безвізового режиму України з ЄС.

Крім того, президент нагадав про важливість томосу української православної церкви.

Новини
Капітуляція або наступ? Порошенко озвучив плани щодо війни на Донбасі

На його думку, без церкви немає ні держави, ні нації.

"Церква повинна бути відділена від держави - але в першу чергу від сусідньої держави", - підкреслив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний.

Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги