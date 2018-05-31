"Сила молитви": Порошенко придумав, як церква допоможе реформам

Президент України Петро Порошенко заявив про важливість "сили молитви" для здійснення реформ в країні.

"Сила молитви була тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче міняли нашу країну і теж говорили, що це неможливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити ці закони", - сказав він під час виступу на VII Національному молитовному сніданку , передає "Українська Правда".

Також Порошенко підкреслив "силу молитви" для безвізового режиму України з ЄС.

Крім того, президент нагадав про важливість томосу української православної церкви.

На його думку, без церкви немає ні держави, ні нації.

"Церква повинна бути відділена від держави - але в першу чергу від сусідньої держави", - підкреслив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний.