Сигнал для Путіна: в НАТО затвердили важливу програму по Україні

У НАТО затвердили програму посилення присутності Альянсу в Чорноморському регіоні через агресію Росії.

Як повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг, відповідне рішення було прийнято за участю міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає "Європейська правда".

"Ми обговорювали, що ми можемо зробити для посилення безпеки в Чорноморському регіоні. Ми погодили пакет заходів, які дозволять покращити нашу обізнаність про ситуацію на місцях і посилити підтримку України та Грузії. Вони стосуватимуться навчань морських сил і берегової охорони, візити кораблів до портів і обмін інформацією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що зараз одна з морських груп НАТО знаходиться в Чорному морі і проводить навчання з грузинськими та українськими кораблями.

"Ми підтримуватимемо нашу присутність у цьому важливому регіоні. Росія використала силу для незаконної анексії Криму і продовжує нарощування військової потужності в регіоні. Ми заклиткаємо Росію відпустити українських моряків і кораблі, захоплені минулого року поблизу Азовського моря", - додав генсек НАТО.

НАТО і Україна 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен заявив, що для НАТО було несподіванкою захоплення Росією Криму в 2014 році.

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