Шушкевич про рішення Лукашенка щодо кордону: ідіотизм і маячня сивої кобили

Колишній глава Верховної ради Білорусі (в 1991-1994 роках) Станіслав Шушкевич назвав "ідіотизмом" і "маячнею сивої кобили" рішення Олександра Лукашенка про закриття кордону з Литвою та Польщею, а також його посилення з Україною.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 18 вересня він заявив, що ніякої загрози з боку Заходу для Білорусі немає.

"Цю заяву (про закриття кордону) назвати пристойним словом я взагалі не можу. Це маячня сивої кобили. Лукашенко програв вибори, народ вийшов на площу, на вулиці і почав протестувати ... першим його привітав (президент Росії Володимир) Путін. Я думаю, він розумів, що це фальсифікація, але це було вигідно йому, а винуватим зробили Захід, як було прийнято в Радянському Союзі", – сказав Шушкевич.

Колишній глава Верховної ради додав, що у нього є контакти і з Польщею, і з Литвою.

"Загрози з Заходу, Польщі, Литви – немає. Ніякої загрози. Це ідіотизм якийсь (рішення про кордон)", – підкреслив Шушкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "п'ятий президент Білорусі" Олександр Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею. Він також звернувся до українського народу і інших сусідів із закликом "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".

Зі свого боку Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відповів на заяву Лукашенка.

При цьому в Польщі і Литві 18 вересня заявили, що нічого незвичайного на кордоні не відбувається, а пункти пропуску працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, що Лукашенко нібито переміг на президентських виборах 9 серпня. Однак їхні результати поставили під сумнів і не визнали в Євросоюзі та Україні.