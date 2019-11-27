Шумові гранати: Жебрівський розкритикував роботу НАБУ та ДБР

Від роботи НАБУ та ДБР – багато галасу, але мало наслідків. Адже вони "заточені" не на результат, а на виконання політичних замовлень.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Через свою некомпетентну діяльність НАБУ та ДБР втратили довіру значної частини людей. І це не дивно. Чи висока ймовірність того, що людина, яка має тут великі статки та нерухомість, втече за кордон? Ні. Тоді до чого ці спроби всілякими способами притиснути її? Наразі я не знаю жодної гучної кримінальної справи стосовно НАБУ, яка б закінчилася вироком. У часи моєї роботи як слідчого ми виходили до преси, коли справа була майже готова до передання до суду. А те, що ми бачимо сьогодні, більше схоже на “шумові гранати”, інакше кажучи – на політичні замовлення", – наголосив Жебрівський.

На його думку, наразі обидві ці структури орієнтовані на створення якомога більшого шуму довкола окремих справ – але ця бурхлива діяльність не несе за собою ні результатів, ні відповідальності.

"Головне питання, яким має керуватися слідство щодо майнових справ, – що нам потрібно: засудити когось чи повернути кошти? А зараз враження таке, ніби метою є саме полити когось брудом: галасу багато, а наслідків і прийняття відповідальності немає. Це показники непрофесійності та бажання догодити чинній владі", – зазначив він.

Причини такої ситуації Жебрівський вбачає у тому, що і НАБУ, і ДБР використовуються сьогодні переважно як інструмент для дискредитації та нейтралізації політичних опонентів.

"Я так розумію, що пан Ситник втратив підтримку однієї з дипломатичних установ іншої держави та шукає собі нову… "кришу". Щодо Труби, то він, судячи з усього, вже знайшов собі таку "кришу", яка дозволяє йому залишатися на своїй посаді. За нормального законодавства він мав би бути щонайменше усунутий від виконання службових обов'язків принаймні на час розгляду справи. Далі необхідно було б створити спеціальну слідчу комісію, про яку я не чув від парламенту жодного слова", – заявив Жебрівський.

Він нагадав, що іще з радянських часів обговорювалася ідея створення незалежного слідчого органу, який би мав запобігати подібному свавіллю з боку можновладців – і керувався виключно законодавством, а не "телефонним правом". І у контексті останніх скандалів довкола директора ДБР Романа Труби саме такий незалежний слідчий орган мав би поставити крапку у перебуванні заплямованих чиновників на посадах.

"Зараз скандал із Трубою обговорюють усі, кому не ліньки. Побутує думка, нібито ця справа є наслідком суперечки двох спецслужб країн. Хтось каже, що такі розмови всередині ДБР та НАБУ є цілком нормальним спілкуванням для слідчих. Так чи інакше, це компетенція спеціального органу досудового розслідування. Чи дійде влада такого висновку – питання складне. Або навіть риторичне", – резюмував Жебрівський.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 20 листопада у мережі були оприлюднені аудіозаписи, зроблені у кабінеті Романа Труби. З них, зокрема, стало відомо, що:

Роман Труба за дзвінком і СМСками від генерального прокурора Руслана Рябошапки та глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, ПриватБанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання стосовно порушення справ щодо конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немировський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.

Однак попри все це Труба заявив, що піде у відставку тільки через три роки.

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