"Схоже на жарт": у "Слузі народу" зробили заяву про "звільнення" Богдана

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що йому нічого не відомо про нібито відставку Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.

"Я сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю", – відповів він на запитання журналіста "Радіо Свобода".

Водночас один з обраних депутатів від "Слуги народу", який просив не називати його імені, сказав, що Богдан просто пожартував: "Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця".

Нагадаємо, ввечері 1 серпня в мережі з'явилася заява, в якій глава Офісу президента нібито попросив звільнити його з посади.

"Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", – сказано в документі. Отже, він безпосередньо не свідчить про відставку – спочатку Богдан повинен сам захотіти піти.

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Із початку президентської кампанії Богдан став юридичним радником тоді ще кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського.

21 травня новообраний президент Зеленський призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України, незабаром реорганізованої в Офіс президента.

Призначення Богдана викликало скандал через звинувачення в тому, що він не може перебувати на держслужбі відповідно до закону про люстрацію.

Богдан заявляв, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

У свою чергу заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що президент України Володимир Зеленський звільнить Богдана з посади глави Адміністрації президента, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Неурядова організація "Громадський люстраційній комітет" подала позов проти президента України з вимогою скасувати указ про призначення Богдана.

Верховний суд відмовився відкривати провадження за цим позовом.

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