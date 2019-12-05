"Схоже на пранкерів": в Україні розкрили обман Скабєєвої із "дзвінком Зеленському"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, яка в прямому ефірі показала нібито особисту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, розмовляла з пранкером.

Про це заявив у ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, шансів безпосередньо дотелефонуватися до глави української держави у Скабєєвої практично не було.

"Я дуже мало вірю в те, що це реальна розмова була. Я знаю, як відбувається комунікація президента України із зовнішнім світом. Повірте, так, щоб працівники телеканалу безпосередньо дотелефонувалися до президента – це практично неможливо. Якщо розмова йде через комунікатор, то спершу слухавку беруть секретарі, з'ясовують, хто саме і з якого питання телефонує. Якщо йдеться про мобільний зв'язок, то здебільшого слухавка перебуває не в руках президента безпосередньо, а в його помічників", – розповів ексчиновник.

"Коли в студії кажуть – зараз ми поговоримо з президентом України, це дуже схоже на розіграш. Яка була його мета – не знаю, пранкерів вистачає, голос у президента Зеленського досить характерний, його скопіювати і підробити не треба великої майстерності", – зазначив він.

Тука не виключив, що цей епізод був спрямований на дискредитацію Зеленського в очах росіян і українців, які дивляться російські телеканали.

"Я дивився багато відеосюжетів з різних каналів, зокрема російських, українських. Нещодавно бачив з окупованої частини Донбасу. Я не можу сказати, що це об'єктивні сюжети, тому що, найімовірніше, відповіді людей були спеціально підібрані. Але вони підбираються так, що практично всі навколо люди зневажають Зеленського саме як президента і продовжують його далі сприймати виключно як комічного актора", – розповів колишній заступник міністра.

Він висловив переконання, що Зеленський не має звертати уваги на цей сюжет, але його пресслужба має відреагувати і "зробити якусь заяву".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відмовив у акредитації на свій пресмарафон Ользі Скабєєвій і різко висловився про росЗМІ. Раніше російські пропагандисти намагалися поговорити із Зеленським під час його відпочинку в Туреччині, прикидаючись гостями готелю.

Зазначимо також, що п'ятий президент України Петро Порошенко ставав жертвою телефонного розіграшу. Російські пранкери в 2016 році зателефонували Порошенку від імені президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва і обговорили з ним відносини Києва та Москви.

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