Інвестиційний форум у Маріуполі відбувся, причому доволі масовий. І це - чи не єдина гарна новина, яка не підлягає сумніву.

А як щодо інших “хороших новин”?

На Форумі ми почули, що, виявляється, стоїмо на порозі економічного буму. А ще тепер Україна буде забезпечена Інтернетом (лише уявіть собі, яке технологічне відкриття!). Крім того, наша держава піднялась на 7 рядків у рейтингу легкості ведення бізнесу.

Картинка на екрані досить приваблива, чи не так?

Шкода лише, що ці “досягнення” досить сумнівні і не витримують жодної конструктивної критики.

А тепер – ближче до реальності. Пропоную пройтися по пунктах і розібратися, яка гірка правда приховується за солодкою брехнею.

Гончарук заявляє, що 90% українців не мали доступу до Інтернету. Він, мабуть, сплутав нас із якимось племенем “Тумба-Юмба”, бо в Україні люди живуть переважно в містах, а всі міста вже давно інтернетизовані. До речі, Смілянський на одній конференції, на якій був присутній і Гончарук, зазначив, що 37% сільського населення не має доступу до Інтернету. Нехай би вже розібралися там, чи що. Те, що сільське населення вийде в Мережу, – це, звичайно, класно, але не треба розповідати про те, що до нової команди Україна була геть відсталою від життя.

Зростання ВВП у другому кварталі становить 4,6%. Ну, це вже більше схоже на правду. Але, вибачте, яким чином це стосується діяльності нової влади? І чому, власне, Уряд Зеленського не розповів, який ВВП будемо мати у третьому кварталі, тобто вже за його господарювання? Дай Боже, щоб було хоча б 2,5%.

Україна просунулась на 7 позицій вгору в рейтингу з ведення бізнесу. Ще одна приємна та правдива новина, яка також не має жодного відношення ані до Президента, ані до його команди, адже рейтинг було сформовано на основі даних по травень місяць.

Очікується економічний прорив. Ну, я, звісно, розумію, що всі хочуть економічного прориву, але не треба видавати бажане за дійсне. Ну, а що для цього зробила нова влада – вочевидь, є таємницею, покритою мороком, для всіх, окрім неї самої. Те, що урядовці говорять, нібито корупції на найвищому рівні немає, – ще треба проаналізувати, особливо стосовно виплати в конвертах від 5 до 25 тисяч доларів кожному депутату. Звідкілясь же ці гроші потрібно взяти?

До того ж, якщо представники команди Зеленського вважають, що економіці України заважає лише хабарництво, то вони – неофіти. Адже, окрім корупції, яка і справді просякла всі сфери суспільного життя, є й інші перепони, що заважають національній економіці повноцінно розвиватися.

Що влада зробила для підключення підприємств до електроенергії, до газу? Чи було вдосконалено роботу державної архітектурно-будівельної інспекції, яка видає дозвіл на введення будівлі в експлуатацію? А крім цього ще є багато перешкод, які стоять на заваді тому, щоб сюди прийшов інвестор. І до тієї програми, яку влада пропонує у “турборежимі”, усунення цих перепон не включено.

Сьогодні Європейська Бізнес Асоціація заявляє, що прийняття двох нових законів призведе до виходу бізнесу з України – що вже тоді казати про залучення інвестицій...

За словами прем’єр-міністра, вдалося досягнути якогось компромісу із тютюновими компаніями, але поки що тютюнові компанії згортають свої виробництва. Що стосується іноземних інвесторів, то є питання сьогодні із ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (до 2005 року – “Криворіжсталь”), з якого вперше після отримання його у власність було виведено понад 600 млн доларів у вигляді дивідендів. Раніше ніколи такого не було – кошти інвестувалися в подальший розвиток бізнесу.

Який інвестиційний клімат? Про що вони говорять?!

По третьому кварталу ми отримали від’ємне значення зростання промислового виробництва – -1,1%. Ми отримали падіння цін на металургію і позбулися потужного драйвера розвитку економіки. У зв’язку з відсутністю валютної політики України ми отримали укріплення гривні, що призвело до суттєвого зниження валового доходу по сільському господарству. Через “заморожування” зростання соціальних виплат, зарплат і пенсій протягом останніх 3-4 місяців споживчий ринок перебуває якщо не в стагнації, то у стані мінімального зростання. Всі драйвери зростання ВВП зупинені.

Про який економічний прорив та яке залучення інвестицій можна говорити?

Нарешті підписано Меморандум про забезпечення водопостачанням Маріуполя. Це хороша новина, але проект інфраструктурний, а не інвестиційний. До речі, готували його ще при мені, і ціна його мала становити приблизно 60 млн євро. Сьогодні говорять про 100 млн євро, із них 35 млн євро – Європейський інвестиційний банк і 65 млн євро – Франція. А що це за кошти – кредитні ресурси, гранти чи безвідплатна фінансова допомога – поки що незрозуміло.

Створено Фонд відновлення інфраструктури Донбасу. Як це розуміти?! У 2016 році цей Фонд уже було створено! Одним із підписантів був Світовий банк, про який говорять сьогодні. Ситуація нагадує відомий анекдот про те, як у 30-х роках із Москви було надіслано телеграму до якогось Єврейського Автономного Округу: “Терміново створити колгоспи!” й отримано відповідь: “Колгоспи створено! Шліть колгоспників!” Яким чином цей Фонд створюється – ні слуху, ні духу...

Підсумовуючи, можу сказати наступне: “show must go on”... Шоу триває. Країна продовжує дивитися черговий випуск “95-го кварталу” або новий сезон “Сватів”, “Слуги народу” чи ще якоїсь “Санта-Барбари”. Люди вірять в ілюзію та не хочуть бачити реальність. А в нашій реальності проведений Інвестиційний форум – лише мильна бульбашка, яка не матиме жодних економічних наслідків ані в побудові інфраструктури, ані в залученні інвестицій, ані в розвитку територій Донбасу.

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