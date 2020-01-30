Шокін зажадав від ДБР відкрити справу проти Байдена

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зажадав від Державного бюро розслідувань відкрити провадження щодо екс-віце-президента США Джо Байдена за вплив на нього, як на генпрокурора.

Текст заяви є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". У ньому Шокін каже про втручання Байдена на співробітника правоохоронного органу.

"Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином США Джозефом Байденом на території України і за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.. Негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ГБР письмові вказівки", – сказано в заяві.

Шокін зажадав від ГБР відкрити справу проти Байдена

Колишній чиновник також зазначив, що саме через тиск Байдена погодився залишити посаду Генерального прокурора України.

"Протягом останніх місяців 2015 року та перших 2016 Джозеф Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, маючи на меті провести з керівниками держави переговори по моєму усунення з займаної посади і, як наслідок, згорнути об'єктивне розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних з компанією Burisma Holding Limited (Кіпр), в тому числі сина зазначеного високопосадовця", – зазначив Шокін.

За його словами, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $1 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше колишній віцепрезидент США Джозеф Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна.

Нагадаємо, в січні 2018 року Шокіна засікли в аеропорту Цюріха в Швейцарії.

29 січня 2019 року Шокіна помітили в літаку рейсу Київ – Берлін в аеропорту Бориспіль.

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