Шмигаль жорстко відреагував на VIP-забаганки нардепів у лікарнях для COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль жорстко відреагував на забаганки народних депутатів, які заявили про бажання лікуватися в окремих VIP-палатах у медустановах, де приймають хворих на коронавірус.

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За його словами, уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців. Про це прем’єр написав у своєму Telegram-каналі.

"З огляду на це, звертаюся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади. Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували", – зауважив він.

Денис Шмигаль

Крім цього, прем'єр-міністр заявив, що його позиція незмінна та жодних VIP-палат для чиновників у медустановах, де, зокрема, лікують пацієнтів із COVID-19, бути не може.

"Палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи", – підсумував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські депутати, які лікуються в столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагали для себе особливих VIP-умов. Про це, переповідаючи обурення працівників лікарень, заявив адвокат Олександр Боришкевич.

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