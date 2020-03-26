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26 березня • оновлено в 15:00
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Шмигаль жорстко відреагував на VIP-забаганки нардепів у лікарнях для COVID-19

12.4т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль жорстко відреагував на забаганки народних депутатів, які заявили про бажання лікуватися в окремих VIP-палатах у медустановах, де приймають хворих на коронавірус.

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За його словами, уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців. Про це прем’єр написав у своєму Telegram-каналі.

"З огляду на це, звертаюся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади. Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували", – зауважив він.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Крім цього, прем'єр-міністр заявив, що його позиція незмінна та жодних VIP-палат для чиновників у медустановах, де, зокрема, лікують пацієнтів із COVID-19, бути не може.

"Палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи", – підсумував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські депутати, які лікуються в столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагали для себе особливих VIP-умов. Про це, переповідаючи обурення працівників лікарень, заявив адвокат Олександр Боришкевич.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України депутат медицина
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А як там Феофанія?!(((
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Ну прямо как на яву вижу - лежат рядышком роботяга и олигарх. 95 квартал от такого юмора просто отдыхает.
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bregovich mark
bregovich mark
А что,нельзя организовать одну больницу для зеков на территории одной из тюрем! Ган до ны зе ле ные!
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2
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
bregovich mark, пропоную на базі Феофанії обладнати лікарню для ВІПов і ЗЕКів, тим паче, що це майже одне і теж саме!(((
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1
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Cachko Elena
Cachko Elena
bregovich mark, значит нельзя
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