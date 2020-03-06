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6 березня • оновлено в 22:51
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Шмигаль заявив про майбутню ліквідацію ДАБІ

3.6т
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Наступного тижня уряд України проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За його словами, зараз уряд має намір провести реформу найбільш корупційних органів.

"Сьогодні ми працюємо над ліквідацією найбільш корупційних органів. Найближчим часом, президент говорив протягом двох тижнів, думаю наступного тижня ми проведемо реформу Державної архітектурної інспекції", - заявив прем'єр.

Шмигаль заявив про реформу одного з "найбільш корупційних органів" в Україні

Крім ДАБІ, Шмигаль заявив про ліквідацію ще кількох корупційних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію ДАБІ.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Денис Шмигаль Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
ДАБІ корупція
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