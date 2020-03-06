Шмигаль заявив про реформу одного з "найбільш корупційних органів" в Україні

Наступного тижня уряд України проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За його словами, зараз уряд має намір провести реформу найбільш корупційних органів.

"Сьогодні ми працюємо над ліквідацією найбільш корупційних органів. Найближчим часом, президент говорив протягом двох тижнів, думаю наступного тижня ми проведемо реформу Державної архітектурної інспекції", - заявив прем'єр.

Крім ДАБІ, Шмигаль заявив про ліквідацію ще кількох корупційних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію ДАБІ.

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