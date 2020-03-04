Шмигаль назвав свої основні завдання на посаді прем'єра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді назвав основні завдання, які він ставить перед собою на цій посаді.

Головним, що повинен зробити новий уряди Шмигаль вважає:

перегляд держбюджету на 2020 рік,

виплати заборгованості шахтарям по зарплаті,

зменшення виплат чиновникам, в тому числі і новим міністрам,

боротьба з коронавірусом,

завершення війни на Донбасі,

продовження реформи децентралізації.

Найважливішим Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки і оборони, а також завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Криму.

Кандидат в прем'єри також заявив про необхідність переглянути державний бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат і пенсій, погашення заборгованості перед шахтарями.

Крім того, деякі виплати необхідно зменшити. Це стосується зарплат і премій чиновникам, в тому числі міністрам нового Кабміну.

Ще одним важливим питанням, зазначив Шмигаль, є загроза коронавіруса.

Уряд повинен працювати в двох напрямках. "Перше, медичне забезпечення для виявлення і лікування вірусу для цього вже багато зроблено. У кожній області визначені медустанови готові приймати потенційних хворих. Поінформовані сімейні лікарі, в країні є 12 тисяч ліжко місць, 2,5 тисячі інфекційних боксів. Але цього мало" , – вважає він.

Шмигаль наголосив, що потрібна комплексна програма на випадок поширення вірусу. Крім того, потрібно краще інформувати населення. "І не тільки про те, що робити при підозрі на захворювання, а й тому, що робить держава для безпеки і здоров'я своїх громадян", – підкреслив він.

Також Шмигаль заявив про необхідність посилити економічний блок. Він повинен забезпечити не тільки зростання промисловості і аграрного сектора.

"Ми збережемо і будемо продовжувати ті реформи, які вже почали реалізовуватися. Це реформа децентралізації; програма великого будівництва, яка повинна зрушити економіку з мертвої точки і дати поштовх для подолання економічної та бюджетної кризи; доступні кредити для малого та середнього бізнесу; іпотечні кредити для населення; цифровізация і діджиталізація державотворчих процесів", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, новий уряд повинен найближчим часом розробити стратегію економічного розвитку.

"Нашими пріоритетами залишається все, що було озвучено президентом під час призначення минулого уряду, але не доведено до кінця. Це створення сприятливого інвестиційного клімату, досягнення енергоефективності, розвиток промисловості, аграрного сектора та інфраструктури. Поліпшення якості медицини та освіти", – підсумував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Таке рішення парламент прийняв на позачерговому вечірньому засіданні в середу, 4 березня. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

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