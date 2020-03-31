Шмигаль анонсував закінчення карантину в Україні та назвав терміни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні через коронавірус, можливо, буде значно ослаблений менш ніж за два-три місяці після його введення.

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Для цього потрібно запускати економіку країни, щоб забезпечити українців роботою. Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, уряд чітко розуміє, що в людей немає можливості так довго "просто сидіти вдома". Тому вже за декілька днів він зможе повідомити громадянам, як і що робитиме далі з карантином.

Денис Шмигаль

"Ми дуже добре розуміємо, що в багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки... Люди повинні заробляти гроші, економіку потрібно запускати. Україна також не та багата країна, яка може дозволити собі пів року не працювати, а просто сидіти вдома й дивитися телевізор", – підкреслив Шмигаль.

Він запевнив, що влада фінансово підтримуватиме громадян, які залишилися без заробітку.

"Справді, через карантин ми багато малого й середнього бізнесу змушені були зупинити, але ми підтримаємо цих осіб якраз із цього фонду боротьби з коронавірусом – це передбачається", – пообіцяв прем'єр.

Також Шмигаль додав, що вже після великодніх свят уряд вирішуватиме, який сценарій вводити далі. Йдеться або про "китайський" – залучення короткочасних, але дуже жорстких обмежень, або про "м'якший, але з дуже жорстким виконанням санітарно-гігієнічних вимог" – тобто масковий режим, певне соціальне дистанціювання тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу", ще й не в повному складі.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Раду наступного разу ухвалити проєкт бюджету, який Кабмін спеціально перекроїв через коронавірус COVID-19.

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