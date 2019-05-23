"Шлейф темних історій": спливли подробиці про нового начальника Генштабу

У призначенні генерал-лейтенанта Руслана Хомчака на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України знайшли як позитивні, так і негативні моменти.

Подробиці про нового главу Генштабу в ефірі ObozTV розкрив військовий експерт Олег Жданов. Він оцінив призначення як "несподіване і несприятливе".

За словами Жданова, за Хомчаком "тягнеться шлейф темних історій".

"По-перше, не закінчено розслідування по Іловайську – хто і яку роль там зіграв", – зазначив експерт.

Він нагадав, що Хомчак обіймав посаду командувача сектору "Б", який брав участь у боях за Іловайськ.

"По-друге, генерал виріс вже на скорочених Збройних силах. Їхня професійна придатність була наочно продемонстрована в перші місяці ведення бойових дій. Як вони управляли, та яких втрат і поразок ми зазнали в 2014-2015 роках", – додав він.

По-третє, за інформацією Жданова, новий керівник Генштабу закінчив Московське загальне військове училище кремлівських курсантів.

"Що, не можна було знайти офіцера, у якого немає такого постросійського минулого?" – поцікавився він.

Втім, на думку військового експерта, при всіх вищеназваних мінусах є і плюси призначення Хомчака.

"Якщо на перехідний період треба терміново відсторонити Муженко та його команду від керівництва ЗСУ, то тут генерал Хомчак може впоратися дуже добре", – наголосив Жданов.

"Хомчак як головний інспектор знає ситуацію в ЗСУ, кого і з якої посади треба терміново зняти, щоб усунути Муженко від керівництва ЗСУ. Це позитивний момент в призначенні", – уточнив він.

Експерт резюмував, що призначення Хомчака доречно в перехідний період. "Але в подальшому потрібно ставити людину зі стратегічним мисленням, волею і професійними навичками, щоб втілити військову реформу в життя", – порадив він.

Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ president.gov.ua

Нагадаємо, в 2014 році OBOZREVATEL публікував інтерв'ю з Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант розповів про Іловайський котел, вторгнення російських військ і поставлені Генштабом завдання.

21 травня 2019 року новий президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженко з посади начальника Генштабу Збройних сил і призначив замість нього Руслана Хомчака.

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